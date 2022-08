Zambrano seguiría enfrentado a Benedetto, según periodista de ESPN: “La mecha quedó encendida”

Ya han pasado varios días desde el golpe que le propinó Darío Benedetto a Carlos Zambrano en el entretiempo del empate 0-0 de Boca Juniors contra Racing Club en Avellaneda. Sin embargo, a pesar de que el ‘Kaiser’ contó que su compañero le pidió disculpas en el vestuario, la relación entre ambos seguiría tensa.

¿Cómo está la relación entre Zambrano y Benedetto?

Esta versión se dio a conocer en el programa F90 de ESPN Argentina. Todo comenzó cuando el Oscar Ruggeri afirmó que Zambrano no se va a quedar tranquilo luego del puñete recibido en el rostro: “Va a haber venganza”.

El ‘Mono’ Navarro Montoya le respondió: “Yo creo que ya pasó esa venganza”. El ‘Cabezón’ acotó: “Yo también creo eso porque me han dicho que este es bravo”, en referencia a Zambrano.

La pelea entre Zambrano y Benedetto se ha convertido en el principal tema de conversación en el futbol argentino. Foto: composición Jazmin Ceras LR/captura ESPN/Instagram/ Martín Liberman

En ese momento intervino el periodista Marcelo Sotille, quien informó: “A mí me contaron que se pidieron disculpas, pero la mecha quedó encendida, fue la frase que me dijeron”.

Ante esto, el ‘Chavo’ Fucks precisó que el peruano podría haber quedado enojado por recibir la sanción de dos partidos cuando no asestó ningún golpe: “ Lo que agrava la calentura de Zambrano, me parece, es la suspensión porque te comiste una ‘piña’ y luego te suspenden. No hizo nada Zambrano”.