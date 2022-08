Bloqueo al esfuerzo: IPD no entrega premios a selección peruana de voley masculino

El vóley masculino peruano volvió a subir al podio de un torneo internacional, después de casi 20 años, gracias a la selección que logró el tercer lugar en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, tras imponerse por 3-2 ante República Dominicana.

El buen resultado fue premiado por el Gobierno a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que otorgó 5.000 soles para aquellos deportistas que lograron la presea de bronce. Sin embargo, hoy los integrantes de dicha selección salen al frente para asegurar que hasta la fecha no han recibido dinero alguno.

“Le han dado el premio al resto de federaciones, pero a nosotros no. Primero nos dijeron que el dinero ya estaba, que tenían que validar cuenta por cuenta, pero ya nos tienen así hace un mes”, le señaló a La República Sebastián Blanco, integrante de la selección.

Blanco aseguró que conversó con la directora de la Dirección Nacional de Deporte y Afiliados (Dinadaf), quien es encargada de hacer los depósitos correspondientes. “Hablé con la señorita Silvia Pérez, directora del Dinadaf a través del WhatsApp, me dijo que el depósito ya estaba realizado y que, como era interbancario, demoraba unos días. Le insistí con el tema, argumentando que eso no demora tanto, y me dijo que me llamaría una periodista, que consultando supe que trabaja en el área de prensa de Dinadaf. Yo le respondí que qué tenía que ver ella con nuestro pago si no es su responsabilidad y además le pregunté que si pensaba quedarse con nuestro dinero, luego de eso me bloqueó y desde ahí no hay ningún tipo de comunicación”, confesó.

El voleibolista confirmó que la Federación Peruana de Vóleibol no tiene nada que ver con el tema, pues ellos cumplieron con enviar la lista con el nombre de los jugadores y los datos correspondientes. “Hablé con la secretaria de la federación y me enseñó el cargo que envió al IPD con la información que solicitaron, que fue el nombre y cuenta de los jugadores, con fecha 24 de julio. No sabemos qué está pasando, un depósito no demora mucho tiempo. Realmente hay gente que necesita ese dinero, la federación no nos da nada, cada uno solventa sus gastos, deberían tener consideración de eso”, agregó.

Celebración. El festejo de los jugadores por el tercer lugar. Foto: COP

La República buscó a Silvia Pérez, actual directora de la Dinadaf, para saber su versión de lo sucedido. “Mi trabajo se debe a los deportistas, pero cuando hablas con alguien, debes tener una educación básica. Le expliqué a él que su pago se giró hace diez días. Lo que ha podido pasar es que su cuenta es nueva y cuando no es en el Banco de la Nación, se demoran en registrarla. Hubo un quiebre en la comunicación y sentí que si seguía hablando con él, no era el medio idóneo. Cuando el se molestó, quizás la juventud lo hace ser un poco vehemente, me aparté”, explicó para luego dar a conocer las razones por las que, según ella, demoró el giro del dinero a la cuenta de los jugadores.

“Nosotros hacemos los giros con base en la comunicación que nos envía la federación. ¿Qué pasa si ellos nos mandan una lista de doce jugadores y la resolución de viaje dice diez? Uno de ellos era él (Sebastián Blanco). Tuvimos que solucionar el tema administrativo de la resolución, lo cual demoró exagerando cinco días, y esa fue la demora”, finalizó.

