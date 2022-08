¡Es goleador! Juan Reynoso reveló que delantero descartado por Ricardo Gareca le “gusta mucho”

A un poco más de un mes del debut de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana, ya viene definiendo cuál será su primera lista de convocados. Como ya lo dijo en anteriores entrevistas a diversos medios peruanos, el ‘Cabezón’ llamará a varios jugadores que fueron borrados en la era del ‘Tigre’ Gareca. Ese es el caso de Raúl Ruidíaz.

¿Por qué fue borrado? La relación entre el goleador del Seattle Sounders y Ricardo Gareca se rompió a inicios de año, cuando el argentino llamó a varios jugadores que estaban libres para preparar el partido frente a Colombia en la siempre complicada Barranquilla. A pesar de que estaba de vacaciones, Ruidíaz decidió no venir y pasar tiempo con su familia. Desde ese momento, no fue convocado más.

Sin embargo, al estar al mando de la Blanquirroja Juan Reynoso, técnico que hizo debutar a la ‘Pulga’, es más que seguro la vuelta del atacante peruano. En una entrevista para el programa deportivo “Al ángulo” de Movistar Deportes, el ‘Cabezón’ respondió una pregunta sobre qué delanteros le gusta.

“A mí me gusta mucho, y no es un secreto, Raúl (Ruidíaz). Es de esos delanteros que no lo quieres marcar porque parece que no están en la cancha. Uno (defensa) se desconecta y, cuando te das cuenta, ya la embarcó”, puntualizó el estratega incaico.

¿Cuándo será el debut de Juan Reynoso con la selección?

La Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. El encuentro se desarrollará el 24 de septiembre en tierra norteamericana. Este será el debut del ‘Cabezón’ como director técnico de la selección peruana.