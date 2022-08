¿Lo llamará? Juan Reynoso se pronunció sobre una posible convocatoria de Paolo Guerrero

Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, dará a conocer en los próximos días su primera lista de convocados para lo que será el amistoso contra México, que se jugará el 24 de septiembre en Estados Unidos. El ‘Ajedrecista’ se mostró abierto a considerar a cualquier jugador nacional, incluso se refirió a un posible llamado de Paolo Guerrero, quien va sumando minutos con el Avaí FC.

“(Paolo Guerrero) siempre va a estar en lista porque el DNI no marca el presente de los jugadores, más aún con la jerarquía y todo lo que ha ganado Paolo en selección y en sus equipos”, inició el DT para “Movistar deportes”.

“Pero también entiendo que él se tiene que recuperar jugando y hacer un traslado tan largo, de repente en este momento no es . Y a Paolo no lo vas a probar. Tú sabes lo que te da Paolo. Y si es competencia oficial, en amistoso”, añadió.

Busca caras nuevas

El entrenador de la selección peruana aseguró que está interesado en darle minutos a quienes usualmente no los tenían. “Hoy sí me interesa conocer a los muchachos que no tienen muchos minutos en selección. Para ver cómo resuelven, cómo conviven, porque después los nombres propios son más que probados”, contó.

¿Cuándo será el debut de Juan Reynoso con la selección?

La Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. El encuentro se desarrollará el 24 de septiembre en tierra norteamericana. Este será el debut del ‘Cabezón’ como director técnico de la selección peruana.