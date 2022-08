Reynoso se quebró al ser consultado sobre qué sentiría su padre al verlo como DT de la Bicolor

Luego de ser presentado oficialmente como nuevo técnico de la selección peruana, Juan Reynoso empezó a trabajar de inmediato: visitó diferentes estadios para ver a los jugadores del torneo local y se reunió con algunos futbolistas del exterior mediante videollamada. De esta manera busca realizar su primera convocatoria, tras la cual se enfrentará a México.

El ‘Cabezón’ empezó su aventura como director técnico en el Coronel Bolgnesi, con el que salió campeón del Torneo Clausura y alcanzó la clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en la historia del club. Pasó a Universitario de Deportes, disputó 73 encuentros y logró el título nacional del 2009.

El siguiente equipo fue Sporting Cristal. No pudo desarrollar su trabajo por problemas con dirigentes. Posteriormente, se fue a Melgar (campeón nacional 2015), Puebla (gran campaña), y se mudó al Cruz Azul, el mayor reto que tuvo Reynoso. El último título que logró la escuadra cementera fue con el técnico peruano como capitán del equipo. Sacó campeón a la escuadra mexicana después de 23 años.

Toda la trayectoria como técnico de Reynoso no fue seguida por su padre, quien falleció en el 2017. En ese sentido, el periodista Pedro García le preguntó sobre su papá, quien siempre lo acompañó en su travesía en el fútbol.

“(Como jugador) mi papá me vio; empezó a consolidarme en la selección peruana porque hicimos una campaña aceptable, ya que en nuestro grupo de la Copa América Ecuador 1993 fue durísimo con Brasil, Paraguay y Chile. De las cosas que uno se queda, él vio mi consolidación en México porque iba a los partidos importantes”, indicó para el programa deportivo “Al ángulo”.

“Mi papá lloraría. No me diría nada y solo lloraría. Como técnico me vio hasta Melgar, pero en México ya no me vio”, puntualizó con el rostro desencajado.

¿Cuándo será el debut de Juan Reynoso con la selección?

La Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. El encuentro se desarrollará el 24 de septiembre en tierra norteamericana. Este será el debut del ‘Cabezón’ como director técnico de la selección peruana.