Reynoso cree que Ruidíaz no triunfó en la selección por la forma de jugar de Ricardo Gareca

¿Nueva oportunidad? En los últimos meses de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana, llamó la atención la exclusión de Raúl Ruidíaz. Si bien el delantero de la MLS atravesaba un buen presente con el Seattle Sounders, el ‘Tigre’ no lo consideró para los cotejos de este año por eliminatorias y el repechaje al mundial. Sin embargo, con la llegada de Juan Reynoso al banquillo, este escenario podría cambiar.

Como es conocido, el ‘Cabezón’ y la ‘Pulga’ coincidieron en Universitario y el estratega manifestó, en varios momentos, su gusto por el atacante. Al ser consultado sobre quién sería la segunda opción después de Gianluca Lapadula, el técnico se acordó de su exdirigido.

“Si te digo el dos, mató al tres o cuatro... (risas). Hoy, al inicio del partido, puede ser André o Christian. A mí, y no es un secreto, me gusta mucho Raúl (Ruidíaz). Es de esos delanteros que no los quieres marcar porque parece que no están en la cancha, de pronto te distraes y marcó”, sostuvo en diálogo con Movistar deportes.

“Yo creo que no le ha favorecido, por momentos, la estructura de juego de Perú. La pocas o muchas veces que ingresó, el partido estaba con los rivales muy atrás, para que Raúl juegue entre líneas o termine definiendo en un espacio vacío en el área. Raúl es bajo, pero es muy intuitivo para ir a buscar la pelota arriba. Pero con seis u ocho en el área, no hay espacios para que puedas ocupar”, agregó el técnico en relación con las características del futbolista.

¿Cuándo debutará Juan Reynoso con la selección?

El entrenador peruano hará su estreno el próximo 24 de septiembre ante la selección de México en un amistoso internacional por fecha FIFA. Se espera que, en las siguientes semanas, realice su primera convocatoria.