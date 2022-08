¿Por qué Ricardo Gareca se volvió tendencia y qué tiene que ver Juan Reynoso en ello?

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, se ha vuelto tendencia en nuestro país desde hace algunas horas. El ‘Tigre’ dirigió a la Blanquirroja desde el 2015 hasta 2022 y se ganó el cariño de millones de peruanos por dejar en alto al Equipo de Todos, con el que logró una final de Copa América y la inolvidable clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

A día de hoy, Gareca no dirige a ningún equipo; no obstante, ha sido voceado en muchas oportunidades para ser el nuevo entrenador de Boca Juniors, mas nunca se llegó a algo concreto.

¿Por qué se hizo tendencia?

El ex director técnico de la Blanquirroja sorprendió a casi todo el país al llegar a Lima para ver unos temas de mudanza del departamento que rentaba durante su estadía en Perú.

¿Qué tiene que ver Juan Reynoso?

Como se pudo conocer durante una conversación para Ovación, el ‘Ajedrecista’ reveló que habló con el ‘Tigre’ y no ocultó su deseo de poder juntarse con él. “Sí, he hablado con Ricardo Gareca (…). Seguro en su momento hablaremos y nos reuniremos, y no tengo duda de que se dará. Ha tenido buenos gestos conmigo: valoro y agradezco ello”, contó.

Sin embargo, el entrenador peruano se encuentra en México y Gareca regresaría en las próximas horas a Argentina, por lo que la esperada reunión tardaría un poco más en ocurrir.

Próximo partido de Perú

La Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. El encuentro se desarrollará el 24 de septiembre en Estados Unidos.