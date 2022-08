Nairo Quintana: ¿qué es el tramadol, sustancia prohibida que descalificó a ciclista colombiano?

Nairo Quintana es uno de los ciclistas más destacados a nivel mundial, por lo que su reciente descalificación por la Unión Ciclista Internacional (UCI) del Tour de Francia 2022 ha sorprendido a miles. ¿La razón? En sus muestras de sangre se encontró rastros de tramadol, una sustancia prohibida en las competencias oficiales de ciclismo. Aquí te contamos qué es y para qué sirve este medicamento.

Luego de conocer que fue retirado del torneo, Nairo Quintana dio a conocer que no participará de la Vuelta a España. “Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa”, mencionó en un comunicado, además de desconocer el uso de esta sustancia.

Esto es lo que debes saber sobre el tramadol y por qué su uso está prohibido en las competencias.

¿Qué es el tramadol?

El tramadol es un fármaco autorizado que permite tratar el dolor constante, ya sea moderado o intenso. Por ello, su utilización permite que el cerebro y el sistema nervioso respondan de una forma distinta a este, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NLM) y el empleo no vigilado puede llevar a problemas graves de salud.

Asimismo, la NLM recalca que este opiáceo o narcótico puede ser adictivo “si su uso es prolongado”, por lo que la utilización de este medicamento deber ser vigilado de cerca por un especialista. Además, mencionan que las tabletas de acción prolongada y las cápsulas de tramadol son empleadas por pacientes que se espera que necesiten el fármaco para aliviar el dolor todo el tiempo.

¿Por qué el tramadol genera adicción?

La principal razón de que el tramadol genere dependencia recae en abusar de su consumo. Asimismo, al pertenecer al grupo de los opiáceos, es común que sea adictivo.

Según la NML, el uso constante del tramadol puede generar dependencia, por lo que si se restringe su utilización sin aviso a un especialista, podrá desencadenar una serie de síntomas de abstinencia, tales como nerviosismo, sudoración, pánico, dificultad para conciliar el sueño, escalofríos, temblor incontrolable del cuerpo, entre otros.

¿Cómo puedes usar tramadol?

Este debe ser usado con una dosis mínima eficaz y debe ser medicado por un especialista. Esto se debe a que el tratamiento debe estar siempre bajo vigilancia y cualquier cambio que se establezca en las prescripciones no puede ser modificada sin supervisión médica.

Existen diversas presentaciones para su empleo. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, este producto está disponible en los establecimientos de salud como tabletas, inyectables y cápsulas de liberación controlada para tomar por vía oral.

Además, la Biblioteca Nacional de Medicina advierte que consumir más tramadol de lo que indica la receta del médico o de una forma no recomendada puede causar efectos secundarios graves o la muerte.

El tramadol es una sustancia que puede generar adicción. Foto: Soho

¿Cuáles son los efectos secundarios de utilizar tramadol?

Como mencionamos anteriormente, el peligro más letal al que se vería expuesto por el abuso de esta sustancia sería una serie de efectos secundarios graves o la muerte. Sin embargo, también hay otros tipos de síntomas que debes tener en cuenta.

Algunos de los que menciona la NML son los dolores de cabeza, el nerviosismo, adormecimiento, temblor muscular, cambios de humor, tensión muscular, acidez e indigestión. Por otro lado, también están otros más graves como las alucinaciones, náuseas, convulsiones, perdida del conocimiento, inflamación en varias partes del cuerpo, entre otros.

En casos de sobredosis, los síntomas suelen presentarse con dificultad para respirar, cansancio extremo, ritmo cardíaco lento y reducción del tamaño de las pupilas.

¿Por qué el tramadol está prohibido en las competencias de ciclismo?

La Unión Ciclista Internacional (UCI) prohíbe el empleo de tramadol en torneos de todas las disciplinas y categorías. Esto se dio a partir del 1 de marzo del 2019 “con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia”, explicó la UCI en un comunicado.