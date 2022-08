Lewandowski sufre el robo de un reloj valorizado en 70.000 euros e intenta atrapar al ladrón

Solo fue un susto. El fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona generó mucha alegría en los hinchas culés. Mientas algunos acuden a las prácticas para intentar conseguir una foto o autógrafo del polaco, otros aprovecharon estos instantes para perjudicar al experimentado futbolista.

Según reportó TV3, a la salida de los entrenamientos, el delantero de 33 años se tomó unos minutos para atender a los aficionados blaugranas, sin imaginar que sería víctima de la delincuencia.

Informe de TV3 sobre el robo a Lewandowski. Foto: captura de Esport3

“El jugador se había detenido para firmar unos autógrafos a tres aficionados y al bajar la ventanilla del coche apareció una cuarta persona que le estiró el reloj, de la marca Patek Philippe (...) El jugador polaco ha intentado atrapar él mismo al ladrón, pero le ha perdido de vista”, reveló una fuente policial al citado medio.

Asimismo, el medio catalán precisó que el valioso objetivo fue recuperado en las siguientes horas y que lo encontraron “enterrado en una zona de huertos cercana a la ciudad deportiva”.

Debut amargo de Lewandowski

El estreno de Robert Lewandowski no fue el ideal. Si bien la escuadra azulgrana dominó todo el compromiso ante el Rayo Vallecano, los de Xavi Hernández no estuvieron acertados de cara al arco y el exartillero del Bayern Múnich no contó con muchas chances claras de gol. Incluso, emitió unas polémicas declaraciones sobre su rival.