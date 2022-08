UFC 287: fecha, canal y hora de la pelea estelar entre Kamaru Usman vs. Leon Edwards

La victoria del ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera sigue emocionando a más de uno en el mundo de las artes marciales mixtas. Y, para no bajar el nivel de adrenalina, ESPN KNOCKOUT volverá a la carga el sábado próximo con el esperado encontronazo por el campeonato de peso Welter entre el monarca Kamaru Usman y el retador Leon Edwards, en un duelo de revancha que encabeza las acciones del UFC 278.

Considerado como el mejor libra por libra del UFC, ‘The Nigerian Nightmare’ Usman buscará su vigésima victoria consecutiva cuando se enfrente de nuevo con ‘Rocky’ Edwards, quien llegará con una racha de 10 peleas sin conocer la derrota tras esa caída con Kamaru en 2015. Paulo Costa y José Aldo prometen además ponerle picante a la velada, acompañados en el octágono por Luke Rockhold y Merab Dvalishvili.

¿Cuándo y a qué hora se dará el UFC 278?

El evento UFC 278 se llevará a cabo este sábado 20 de agosto. Las preliminares arrancarán a las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que las estelares están programadas para las 9.00 p. m. (hora peruana).

México: 7.00 p. m. (preliminares) / 9.00 p. m. (estelares)

Perú: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Ecuador: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Colombia: 7.00 p. m. / 9.00 p. m. (estelares)

Bolivia: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Venezuela: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Paraguay: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Chile: 8.00 p. m. / 10.00 p. m. (estelares)

Argentina: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

Uruguay: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

Brasil: 9.00 p. m. / 11.00 p. m. (estelares)

¿En qué canal ver el Kamaru Usma vs. Leon Edwards?

La transmisión de las preliminares del UFC 278 estsará a cargo de ESPN 4 y Star Plus, mientras que las estelares como el Kamaru Usma vs. Leon Edwards serán vistas únicamente en la plataforma de streaming Star Plus.

Cartelera UFC 278

Preliminares

Leonardo Santos (Brasil) vs. Jared Gordon (EE. UU.)

Wu Yanan (China) vs. Lucie Podilova (República Checa)

Sean Woodson (EE. UU.) vs. Luis Saldaña (México/EE. UU.)

Miranda Maverick (EE. UU.) vs. Shanna Young (EE. UU.).

Estelares