Reynoso resalta la actitud de Zambrano tras la pelea con Benedetto: “El peruano no se achica”

No fue ajeno. La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto provocó una nueva crisis interna en Boca Juniors. Como es conocido, el central nacional salió con el rostro golpeado durante el compromiso ante Racing por la Superliga Argentina y esto causó diversas reacciones. Uno de los últimos en pronunciarse fue Juan Reynoso.

El nuevo entrenador de la selección peruana estuvo al pendiente de lo acontecido con el ‘Kaiser’ y resaltó la actitud que adoptó el zaguero para continuar jugando. “Hoy me consta que el peruano no se achica, no es fácil estar afuera”, mencionó en diálogo con DirecTV Sports.

Así quedó el rostro de Carlos Zambrano tras la pelea con Benedetto

En relación con la disciplina que espera implementar en la Bicolor, el exestratega del Cruz Azul resaltó la importancia de tener los objetivos claros desde el primer día.

PUEDES VER: Miguel Trauco se aleja de Europa y anunciaría su nuevo club la próxima semana

“Justicia y disciplina. Lo importante es no caer en ambigüedad con la definición de justicia, sino cada quien hará lo que le conviene. Tenemos que tener las reglas claras con el equipo”, explicó.

Por otra parte, se espera que el ‘Cabezón’ arribe en los próximos días a Argentina. El técnico mencionó que se reunirá con Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Asimismo, espera poder conversar con Ricardo Gareca.

Sanción de Boca Juniors a Carlos Zambrano y Darío Benedetto

Después de lo sucedido en el Cilindro de Avellaneda, Boca Juniors decidió sancionar al peruano y al argentino con dos fechas de suspensión. De esta manera, ambos futbolistas no podrán estar disponibles para el cotejo de HOY ante Rosario Central por la decimocuarta jornada del certamen local.