Manco se hartó de los insultos: “Si van a venir a reclamar, quédense en su casa”

Polémicas declaraciones. Juan Aurich afronta un complicado presente y se ubica en los últimos lugares de la Liga 2. Si bien en las últimas jornadas lograron remontar, los hinchas no están contentos con el rendimiento de los jugadores y, desde las tribunas, hacen sentir su malestar.

Ante este escenario, uno de los primeros en responderles fue el habilidoso volante Reimond Manco. El exjotita retornó al Ciclón después de varios años y criticó la actitud que adoptaron los aficionados durante los partidos.

Reimond Manco llegó como refuerzo al Juan Aurich para el Torneo Clausura de la Liga 2. Foto: Clinton Medina/GLR

“De esta forma no se puede, ¿me entiendes? Porque esto no es de nosotros, esto es de todos. Entonces, si van a venir a reclamar, mejor que se queden en su casa. Eso no es ser hincha. Si Juan Aurich quiere ser un equipo grande, tiene que tener una hinchada fiel”, manifestó a Lot Plus Televisión.

Además, el jugador 31 años cuestionó a los que solo van a insultar y remarcó que el problema no es solo deportivo. “No venir a criticar, a insultar... desde el minuto 10, cuando el partido va 0-0 empiezan a insultar. Eso no es ser hincha. No reconozco a la hinchada del Juan Aurich. Siempre la hinchada del Ciclón ha ido para adelante, pero así no se va a poder. No es culpa de nosotros, la institución está mal”, puntualizó.

Mira AQUÍ las polémicas declaraciones de Reimond Manco

Si bien ‘Rei’ supo ser campeón nacional con Aurich en el 2011 —venció a Alianza Lima en la final—, también peleó la baja en algunos pasajes de su carrera. El atacante recordó lo que vivió con Sport Boys y comparó a los seguidores rosados con los chiclayanos.

“Acá estoy y hay que salir de esta. Es de todos, no mentando la madre... ¿Por qué no hacemos algo? Que vengan ellos, jueguen y nosotros salimos porque esto no es así. (…) La pelota no quiere entrar. Ya lo viví una vez en Sport Boys, casi descendido, y la hinchada nunca dejó de alentar”, arremetió.