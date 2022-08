River Plate vs. Arsenal de Sarandí: ¿a qué hora y cómo ver el partido de hoy por la liga argentina?

Ver River Plate vs. Arsenal Sarandí EN VIVO y DIRECTO este miércoles 17 de agosto por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora argentina), 5.00 p. m. (hora peruana), y se disputará en el estadio Julio Humberto Grondona, llamado también como El Viaducto.

River vs. Arsenal: ficha del partido

Partido River Plate vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? HOY, 17 de agosto ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora argentina) y 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Julio Humberto Grondona ¿En qué canal? ESPN Premium y Star Plus

River Plate vs. Arsenal Sarandí: previa

El Millonario buscará su tercera victoria consecutiva para seguir acercándose al primer lugar, que le pertenece a Atlético Tucumán, escuadra que cuenta con 28 puntos, siete más que el equipo de Marcelo Gallardo.

River Plate vs. Arsenal Sarandí: últimos partidos

¿A qué hora juegan River Plate vs. Arsenal Sarandí?

El enfrentamiento entre River Plate vs. Arsenal Sarandí se disputará este 16 de agosto en las instalaciones del estadio Julio Humberto Grondona. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 5.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs. Arsenal Sarandí?

La transmisión del River Plate vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de la señal de ESPN Premium para Argentina y mediante Star Plus para el resto de Sudamérica.

¿En qué canal ver River Plate vs. Arsenal vía ESPN Premium?

Para ver EN VIVO el River Plate vs. Arsenal Sarandí debes sintonizar la señal de ESPN Premium, canal que transmite los partidos del fútbol argentino.

Telecentro: canal 1000

Flow: canal 23, 24, 27, 102, 103, 104 y 105

DirecTV: canal 621, 622 y 623.

¿Cómo ver River Plate vs. Arsenal EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Arsenal por internet, puedes ingresar a Star Plus, servicio de streaming de ESPN en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. Si no puedes sintonizar la transmisión por ese medio, tienes la opción de seguir la cobertura GRATIS ONLINE en web de La República Deportes.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Arsenal?

El choque entre River Plate y Arsenal de Sarandí se dará en el estadio Julio Humberto Grondona, recinto popularmente llamado El Viaducto, ubicado en Buenos Aires y con capacidad para albergar a 18.300 hinchas.