El Manchester United evalúa dejar ir a Cristiano Ronaldo

Ayer, hace 19 años, Cristiano Ronaldo debutaba de manera oficial con el Manchester United. Fue en Old Trafford, ante Bolton Wanderers, por la primera fecha de la Premier League 2003/04. “Se viene el joven Ronaldo, la nueva esperanza de Old Trafford. Uno de los adolescentes más caros en el fútbol, valorizado en 12 millones de libras esterlinas. El entrenador confía en que será una buena inversión. Esta es una nuestra primera oportunidad para evaluar ese uso del dinero”, señaló el relator. La media hora que disputó fue suficiente para sacar conclusiones: la inversión sería más que beneficiosa.

La rompió ahí, en el Real Madrid, en la Juventus y el año pasado, el hijo pródigo retornó a los ‘Diablos Rojos’. También la rompió, pero el rendimiento del equipo no acompañó su notable temporada individual (24 goles en 38 partidos). De hecho, los de Mánchester no pudieron clasificar a la Champions League, la competencia preferida del portugués. Eso trajo consigo una serie de consecuencias y el flojo inicio de esta liga, con dos derrotas consecutivas, no colaboró con la causa. Hoy, Cristiano, que intentó salir del club durante los últimos dos meses, se encontraría muy cerca de lograr su objetivo. ¿Lo curioso? El United sería el interesado en dejarlo partir.

De acuerdo a Sky Sports, todo dependerá de lo que decida Erik ten Hag, el actual técnico del club inglés. Si el entrenador está de acuerdo con la salida de ‘CR7′ y considera que esta beneficiaría el ambiente laboral, el United estaría dispuesto a quitarle la etiqueta de ‘intransferible’ (tiene contrato hasta junio del próximo año) y venderlo a un equipo top que participará de la Champions. El tema se podría solucionar en las próximas dos semanas, puesto que la ventana de transferencias cierra el 1° de setiembre. Mientras tanto, su representante, Jorge Mendes, continúa explorando opciones lejos de Old Trafford.

Por el momento, no existen propuestas formales por Cristiano. Sí hubo consultas del Atlético de Madrid (por interés del ‘Cholo’ Simeone) y Chelsea, que buscaba un centro delantero para reemplazar a Romelu Lukaku. Sky Sports asegura que existen ‘pesos pesados’ en ambos clubes que se oponen a la posible llegada del máximo goleador en la historia del fútbol.

El ‘Comandante’ utilizó sus redes sociales para responder ante tanta especulación: “Sabrán la verdad cuando me entrevisten en algunas semanas. La prensa está mintiendo. Tengo un cuaderno y de las 100 noticias que protagonicé en los últimos meses, solo cinco estuvieron bien. Imagínense eso”.

La palabra

Gary Neville, exfutbolista del Manchester United

“El problema que tiene el United es que si pierden a Cristiano, no tienen nada más en términos de goles. Para mí, este es un equipo de media tabla para abajo. Creo que terminarán ahí. Están desmoralizados, hechos pedazos. Están muy mal”.