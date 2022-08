Zambrano se mostró molesto por sanción tras pelea con Benedetto: “Me la estoy llevando gratis”

Tras la pelea que tuvieron Carlos Zambrano y Darío Benedetto en los camerinos de Boca Juniors durante el entretiempo del partido ante Racing, los dos futbolistas fueron castigados por el conjunto xeneize. El club decidió que tanto el ‘León’ como el ‘Pipa’ no formen parte del primer equipo en los próximos dos duelos del cuadro azul y oro.

Esta medida se dio a conocer en la página oficial de Boca. Al respecto, el defensor de la selección peruana solo había guardado silencio y atinaba a publicar mensajes de aliento para el plantel y los hinchas; sin embargo, recientemente concedió una entrevista al diario Trome, en la que habló sobre aquel incidente y se mostró fastidiado por la sanción.

Carlos Zambrano salió al campo de juego con el pómulo hinchado. Foto: captura/ESPN

“No estoy de acuerdo porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar” , declaró el zaguero de la Blanquirroja. Con el pasar de los días, el peruano ha ido recuperándose del duro golpe en el rostro, y ya ha desaparecido aquella hinchazón que se evidenciaba en su pómulo.

Carlos Zambrano y el mensaje a sus compañeros

Este miércoles 17, Boca Juniors recibirá la visita de Rosario Central en La Bombonera por la fecha 14 de la liga argentina. Debido a ello, y sin la posibilidad de participar del encuentro por su sanción, el ‘Káiser’ subió en sus redes sociales una foto de él con el rostro totalmente sano y un mensaje de apoyo: “Hoy se gana”.