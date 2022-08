Zambrano rompe su silencio tras pelea con Benedetto: “Fue un guantazo, no me lo esperaba...”

En el empate sin goles entre Boca Juniors vs Racing, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina, sucedió una polémica que dio la vuelta al mundo. El futbolista Carlos Zambrano regresó al segundo tiempo con el pómulo notablemente hinchado. De inmediato, la periodista Morena Beltrán indicó que el central incaico se había peleado con Darío Benedetto en camerinos.

¿Qué es lo que pasó? Al finalizar un primer tiempo muy negativo para la escuadra xeneize, el atacante argentino llamó la atención a los defensores. “Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos harán el gol bolu... Tomen marcas. No pegamos ni una patada”, indicó furioso el ‘Pipa’. A esto, el peruano le dijo: “Tú podrías correr y meter un gol, no haces un gol a nadie”. Tras esto, Benedetto le tiró un golpe en el rostro.

Después de varios días de silencio sobre el episodio negativo, Carlos Zambrano habló en entrevista para Trome y contó cómo fue el golpe que recibió. “Fue un guantazo, no me lo esperaba ... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”.

Por otro lado, el ‘León’ minimizó el hecho. “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, puntualizó el central xeneize, quien fue suspendido por dos fechas, al igual que Benedetto, por el incidente que pasó frente a la Academia.

El 'León' fue uno de los que recibió más baja calificación en el partido. Foto: composición LR/Boca Juniors

¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la pelea?