Mario Martín Broncano Gómez creció en el distrito de La Victoria, donde vivió una difícil infancia, ya que desde muy temprana edad se dedicó a cuidar carros y cargar las bolsas de las personas que acudían al Mercado Municipal, donde recibía un pago con el que apoyaba a su familia. Tiempo después, acaparó titulares y no por su desempeño en el boxeo, sino por diferentes delitos que lo llevaron a prisión.

A diferencia de Jonathan Maicelo, a quien en un momento retó para enfrentarse en un cuadrilátero, Broncano pasó de ser el talentoso deportista a protagonizar noticias policiales. A continuación, te contamos qué pasó con el boxeador que llegó a perder un ojo durante una de sus competencias.

Inicios de Mario Broncano en el boxeo

La promesa del boxeo peruano, a los 12 años ingresó al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, por el delito de hurto; además, era adicto al terokal. En ese lugar donde Luis Oliveros, un cubano cazatalentos, lo vio pelear en el patio del recinto y pasó a integrar la División Mini Mosca.

Los programas deportivos resaltaron sus habilidades y muchos de ellos auguraron un brillante futuro en el boxeo que debía contar con el apoyo de las autoridades. Tras ello, Broncano fue convocado para representar al Perú en diferentes campeonatos e, incluso, figuró en la preselección para participar en los Juegos Bolivarianos de 1985 y las Olimpiadas de Seúl en 1988, pero no pudo asistir debido a sus continuos actos delincuenciales y terminó en el penal de Lurigancho.

El boxeador que llegó a perder un ojo

Luego de ser puesto en libertad y analizar su regreso al boxeo, el exrecluso protagonizó una pelea callejera con un vendedor de frutas, a quien le habría intentado robar las ganancias del día. En su intento de defensa, el comerciante empujó a Broncano contra un palo que no solo le hizo perder el ojo izquierdo, sino de truncar sus planes en el deporte.

En 2012, él logró salir de prisión con la idea de continuar con su vida delictiva y nuevamente fue capturado por la Policía Nacional. En esta ocasión, Broncano fue inculpado por asaltar una bodega en La Victoria, lo que lo llevó a internarse en la cárcel por nueve años.

Mario Broncano y su retorno a las calles

En 2021, a sus 53 años, Mario Broncano fue entrevistado por diferentes medios luego de haber salido del penal Piedras Gordas II. Mediante un reportaje en el programa de Magaly Medina, el deportista quien pudo ser el representante del Perú en boxeo contó que en la actualidad se dedica a lavar y cuidar autos en Magdalena y es el encargado de la limpieza de una barbería en La Victoria.

Mario Broncano se inició en el boxeo durante su paso por Maranguita. Foto: captura YouTube/Teledeportes

“Ahora, las cosas son diferentes, ya estoy un poco más viejo, pero más pensante, tengo a mi mamá, tengo a mis hijos y mis nietos”, expresó en un inicio. Además, hizo un mea culpa de sus errores. “(Me arrepiento) de no haber hecho las cosas bien, pero todo tiene un por qué. (...) Así como no he tenido vergüenza para hacer hu*** (robar), qué vergüenza me va a dar lavar un carro”.

¿Mario Broncano retó a Jonathan Maicelo?

En otra oportunidad, frente a las cámaras del programa “Teledeportes”, Mario Broncano se comparó con Jonathan Maicelo, pues asegura que llegó a enfrentarse con el natal del Callao en un penal y hasta llegó a desafiarlo.

“Maicelo debe ser un poquito más humilde, porque no le ha ganado a nadie. Si me ponen a pelear a mis 53 años, yo llené el Coliseo Dibós y él ni un estadio. No le ha ganado a nadie. Él hizo guantes (boxeó) conmigo allá (en el penal), él pensaba que se iba a lucir conmigo, pero yo sigo siendo Broncano. Pregúntale si me pudo dar un golpe y si el gusta, que me dé mes y medio para entrenar, nos enfrentamos en tres round y vemos quién es el más ‘vivo’”, señaló.

Ante el reto de Mario Broncano, Jonathan Maicelo se negó a enfrentarse con el exrecluso. “No, imagínate, la gente tiene que tener criterio para preguntar. Primero Broncano tiene como 50 años o más, segundo está tuerto, es un discapacitado (...) Ese señor no representa para nada el boxeo, de un galletazo lo mando al hospital”, sostuvo para el canal de YouTube “Benjadoes”.