Luis ‘Baboon’ Palomino y su lucha por sacar a Perú adelante en el boxeo a puño limpio

Luis Palomino, conocido como ‘Baboon’, es un artista marcial mixto peruano que ha venido destacando en distintas disciplinas relacionadas al combate. A día de hoy cuenta con 41 años y, como él nos contó, se encuentra en sus últimas luchas; sin embargo, le queda un título más por levantar y es el de impulsar el boxeo a puño limpio en nuestro país, puesto que considera que hay mucho talento. Asimismo, busca poder traer a Perú su próxima pelea.

¿Por qué te dicen ‘Baboon’?

“‘Baboon’ quiere decir mandril y la razón es porque yo hice unos 13 años de capoeira y hablo portugués perfectamente gracias a eso. El logo de mi grupo, que también está aquí en Perú, es un mandril y como yo era el mejor del equipo quedé con ese nombre y gracias a eso mucha gente me conoció”.

¿Siempre tuviste claro en dedicarte al boxeo?

“Yo comencé boxeando y siempre quise boxear porque entrené tres años en California, pero nunca llegué a hacerlo como tal. Hice unas peleas amateur cuando era joven y cuando vine de California a Miami no era tan fácil llegar a un gimnasio de boxeo, y el boxeo no era tan grande como lo es en California. Allá el boxeo es en cada esquina, en Miami no tanto”.

“En esa época, hablamos de una bien fea de pandillas, mi maestro de artes marciales mixtas, César Carneiro, y mi exmaestro de capoeira, mestre Delei, entrenaban juntos, pero se separaron. Cuando César estaba grabando con Van Damme The Quest, yo fui a averiguar sobre capoeira y no estuvo ahí, pero sí mestre Delei y él me ayudó mucho. Me entrenó por seis meses, nunca me cobró y cuando regresó César yo no lo conocía, entonces Delei me dice que abrirá su propio grupo y comencé a entrenar con él”.

¿En qué piensas antes de entrar al ring?

“Muy buena pregunta porque esa es la parte la cual los peleadores nunca hablan. Todos se creen machos y no hay miedo, eso no es verdad. Yo me acuerdo que en mi primera pelea profesional de MMA intenté llamar a mi papá para agarrar un poquito de confianza y no me pude comunicar. Sentí nervios, pero yo mismo me dije: “Si yo estoy nervioso, él debe estar nervioso, si yo siento miedo, él debe sentir miedo, si yo siento dolor, él debe sentir dolor porque es un ser humano como yo. La diferencia en este juego es quien lo va a mostrar más rápido”.

Mira la entrevista completa en el siguiente video