Boca Juniors vs. Rosario Central: hora y canal de TV para ver el partido por la Superliga

MIRA AQUÍ Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO Y EN DIRECTO este miércoles 16 de agosto por la decimocuarta jornada de la Superliga Argentina 2022. El compromiso que no contará con Carlos Zambrano y Darío Benedetto se disputará en el estadio La Bombonera y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Rosario Central: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Rosario Central ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de agosto ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde juegan? La Bombonera ¿Dónde juegan? ESPN, Star Plus

Boca Juniors vs. Rosario Central: la previa

Sin dos titulares. La última jornada del fútbol argentino dejó varias polémicas. Uno de los compromisos que más llamó la atención fue el que disputaron Boca Juniors y Racing; más allá del empate sin goles, el hecho que llamó la atención fue la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Bendetto.

Luego de algunos días, el conjunto xeneize confirmó que ambos futbolistas fueron suspendidos con dos fechas, lo que les impedirá estar presentes este miércoles 16 en La Bombonera. De esta manera, el entrenador Hugo Ibarra tendrá que buscar algunas alternativas en el banco de suplentes.

Por otra parte, es cotejo también tendrá un significado especial para el estratega de cuadro canalla. Carlos Tévez volverá pisar su casa, pero esta vez lo hará como contrincante. El ‘Apache’ asumió la dirección de la institución rosarina y desea obtener un triunfo que les permita alejarse de los últimos lugares del certamen local.

Boca Juniors vs. Rosario Central: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advincula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Alan Varela, Martín Payero o Cristian Medina, Pol Fernández; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra

Rosario Central: Gastón Servio; Damián Martínez, Cristian Báez, Juan Rodríguez, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Juan Cruz, Kevin Ortiz, Facundo Buonanotte, Franco Ezequiel Frías y Franco Oviedo. DT: Carlos Tevez

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Rosario Central?

En territorio peruano, el cotejo Boca Juniors vs. Rosario Central se podrá seguir desde las 9.30 p. m. (hora argentina). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Rosario Central?

Argentina: TNT Sports, Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

México: Fanatiz, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN, Star Plus

Estados Unidos: Paramount +, TyC Sports Internacional.

¿Dónde sintonizar Boca Juniors vs. Rosario Central vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Rosario Central?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Rosario Central, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Boca Juniors vs. Rosario Central?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Rosario Central ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Boca Juniors vs. Rosario Central por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué partidos transmiten ESPN y Star Plus además del Boca Juniors vs. Rosario Central?

En ESPN podrás encontrar no solo la transmisión de Boca Juniors vs. Rosario Central, también otros cotejos de la Superliga Argentina, así como partidos de LaLiga Santander, Serie A, Premier League, Champions League, Copa Libertadores, etc. El servicio de streaming Star Plus incluye todos los duelos televisados por este canal.

Boca Juniors vs. Rosario Central: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Rosario Central?

El enfrentamiento Boca Juniors vs. Rosario Central por la jornada 14 de la Superliga Argentina 2022 se disputará en el mítico estadio La Bombonera. Dicho recinto se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 54.000 espectadores.