[EN VIVO] San Lorenzo vs. Platense HOY: ¿a qué hora juegan por la Liga Profesional Argentina?

VER San Lorenzo vs. Platense EN VIVO y EN DIRECTO este martes 16 de agosto por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Pedro Bidegain. Además, contará con la transmisión de TyC Sports y el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Los de Almagro no llegan muy bien a este duelo, luego de perder 3-2 ante Patronato en la última fecha del torneo argentino. Por su parte, la visita quiere seguir sumando puntos, tras ganar 3-1 a Banfield en casa. San Lorenzo marcha en el puesto 13 (17 puntos), mientras que Platense es octavo (21 puntos).

San Lorenzo vs. Platense: ficha del partido

Partido San Lorenzo vs. Platense ¿Cuándo juegan? Martes 16 de agosto ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Pedro Bidegain ¿En qué canal? TyC Sports y ESPN Premium

San Lorenzo vs. Platense: posibles alineaciones

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández; Jalil Elías, Juan Ignacio Méndez, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso, Juan Infante; Federico Gino, Carlos Villalba, Ignacio Schor, Mauro Zárate, Alexis Sabella; Jorge Benítez.

San Lorenzo vs. Platense: historial

¿A qué hora juegan San Lorenzo vs. Platense EN VIVO?

El enfrentamiento entre San Lorenzo vs. Platense EN VIVO por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina 2022 empezará a las 5.00 p. m. (Perú) y 7.00 p. m. (Argentina). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver San Lorenzo vs. Platense EN VIVO?

En territorio argentino, el San Lorenzo vs. Platense EN VIVO estará a cargo de la señal de TyC Sports, canal que también transmite algunos partidos del campeonato local.

¿Cómo ver San Lorenzo vs. Platense ONLINE?

Para que no te pierdas el San Lorenzo vs. Platense, sintoniza el servicio de streaming TyC Sports Play. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Tabla de la Liga Profesional Argentina 2022