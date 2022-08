Independiente vs. Huracán: ¿cómo y dónde ver el partido de hoy por la Liga Profesional 2022?

Ver Independiente vs. Huracán EN VIVO y DIRECTO este martes 16 de agosto por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina 2022. El duelo comenzará a las 9.30 p. m. (hora argentina), 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Independiente vs. Huracán: ficha del partido

Partido Independiente vs. Huracán ¿Cuándo juegan? HOY 16 de agosto ¿A qué hora? 9.30 p. m. (hora argentina) y 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini ¿En qué canal ver? TNT Sports

Independiente vs. Huracán: últimos partidos

¿A qué hora juegan Independiente vs. Huracán?

El enfrentamiento entre Independiente vs. Huracán se disputará este 16 de agosto en las instalaciones del estadio Libertadores. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Independiente vs. Huracán?

La transmisión del Independiente vs. Huracán EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal TNT Sports para toda Argentina.

¿Qué canal es TNT Sports?

Satélite

DirecTV: canal 603 (SD/HD) y canal 1603 (HD)

InTV: canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: canal 124 (digital) y canal 604 (HD)

Telecentro: canal 112 (digital) y canal 1018 (HD)

Telered: canal 59 (digital) y canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: canal 124 (HD) y canal 604 (HD)

Claro TV: canal 121 (HD)

Movistar TV: canal 250 (HD)

Dibox: canal 639 (HD).

¿Cómo ver Independiente vs. Huracán EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente vs. Huracán por internet, puedes sintonizar la señal de TNT Sports Go, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

Si no puedes acceder a la transmisión, tienes la opción de seguir la cobertura GRATIS ONLINE en web de La República Deportes.