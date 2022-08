Pedro García respalda a Zambrano tras pelea: “Me parece perfecto que lo haya pechado a Benedetto”

La pelea protagonizada por Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el último partido de Boca Juniors no solo ha generado la polémica en la prensa argentina, sino también en los medios nacionales. Uno de los que se pronunció fue Pedro García, quien defendió al central nacional.

“Yo sí creo que Zambrano hizo muy bien en plantarse, pero ustedes dirán ‘le pegaron igual’. Igual te lo digo. Me parece perfecto que se haya plantado, que lo haya pechado, que le haya dicho un par de cosas”, indicó en Movistar Deportes.

Además, el comunicador resaltó la personalidad que tuvo el ‘León’ para encarar al ‘Pipa’. “Voy al momento en el que se planta frente al teórico líder de Boca. Me parece que tiene personalidad Zambrano para plantarse y no dejarse. Hubiera lamentado que se quede calladito y que no diga nada”, manifestó.

Boca Juniors aplica dura sanción contra Zambrano y Benedetto

Este martes 16 de agosto, Boca Juniors anunció la sanción que le aplicarán a Carlos Zambrano y Darío Benedetto tras la pelea que protagonizaron ante Racing. El cuadro xeneize decidió suspender a ambos futbolistas por las próximas dos fechas de la Liga Profesional Argentina 2022.

“El Club Atlético Boca Juniors, luego de los hechos sucedidos el pasado domingo, informa que los jugadores Darío Benedetto y Carlos Zambrano no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos”, se lee en dicho documento.