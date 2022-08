Carlos Zambrano y Darío Benedetto fueron noticia en Argentina tras conocerse una pelea que ambos protagonizaron en el entretiempo del Boca-Racing. Las cámaras del encuentro enfocaron al ‘Kaiser’ y se pudo apreciar que tenía el pómulo roto; asimismo, al ‘Pipa’ se le pudo ver un raspón en el cuello que presuntamente habría sido provocado por el peruano.

Esto colmó la paciencia de Cristian Traverso, periodista de la cadena TyC Sports, quien se mostró indignado por lo que le sucedió a Zambrano. “Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar”, inició.

Posteriormente agregó sin filtros: “Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar. Claro. En qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el *****? Yo en algún momento te la cobro” .

Arremete contra Benedetto

Traverso también expresó su descontento por Benedetto y lo increpó. “Estoy cansado de las disculpas, eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro. No te mandes más *****, hermano. Y listo. Deja de *****. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada”, expuso y concluyó: “¿Cómo lo vas a exponer a tu compañero?”.

Zambrano se pronuncia tras la pelea

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.