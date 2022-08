Carlos Zambrano con problemas en Boca Juniors: ¿Domarán al ‘León’?

“Boca vende. Boca no puede vivir sin todo eso (los escándalos) y el de afuera no puede vivir sin Boca. Se van mezclando las cosas. Es muy popular. A veces, cuando estás ahí, te crees figura y para la gente realmente no lo eres”, confesó Carlos Tévez —ídolo indiscutible y voz autorizada del cuadro azul y oro— el año pasado, en su intento por explicar la poca paz que vive el mundo de Boca. Bajo la vicepresidencia de Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente del club, las polémicas se han multiplicado. La última, lamentablemente, involucra al central peruano Carlos Zambrano.

La imagen del ‘León’ regresando a la cancha para disputar el segundo tiempo del Racing vs. Boca con el pómulo izquierdo hinchado fue elocuente: hubo una pelea entre compañeros y el peruano fue el más perjudicado. Los colegas argentinos lo confirmaron casi de inmediato: “Hubo un cruce entre Benedetto y Zambrano en el camino al vestuario”. ¿Qué pasó y qué consecuencias tendrá este episodio en el futuro de ambos?

Según pudo conocer La República, todo inició tras el final de la primera parte. La oncena boquense se reunió en el centro del campo y Benedetto tomó la palabra. Su reclamo fue dirigido a la defensa. “Estamos mirando. Tomen marcas. Cuando tiren un centro, nos van a hacer gol”, revelan las imágenes. Camino al camerino, Zambrano habría respondido a las quejas del ‘9′. Este respondió con un golpe. El tema no pasó a mayores, puesto que fueron separados por sus compañeros. Incluso, habrían conversado en buenos términos al final del encuentro.

Sin embargo, Riquelme tomó cartas en el asunto. El vice de Boca fue a la concentración pasada la medianoche, convocó al equipo y se dirigió enérgicamente a los protagonistas de la pelea. “Cruzaron un límite”, “le faltaron el respeto a la historia del club” y “no son boxeadores”, habría manifestado en la reunión. Solo habló él. La directiva del ‘xeneize’ ya medita sanciones, tanto económicas como deportivas, para ambos jugadores, quienes tampoco formarían parte de la lista de convocados para el duelo de mañana por la noche ante Rosario Central en La Bombonera.

Datos

Experiencia. Zambrano suma 52 partidos oficiales con la camiseta de Boca. Su debut fue en marzo del 2020, ante Caracas por Copa Libertadores. Convirtió un gol.

Mala racha. Benedetto acumula ocho partidos consecutivos sin encontrar el fondo de la red. Es su peor sequía goleadora con el cuadro boquense, tomando en cuenta sus dos ciclos en el club.