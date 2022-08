Real Madrid se estrenó con sufrida victoria: Alaba sea el campeón

Nada ha cambiado. El Real Madrid de Carlo Ancelotti sigue siendo el Real Madrid de Carlo Ancelotti. ¿Exactamente qué significa eso? Es bastante simple: los últimos ganadores de la Liga, Champions League y Supercopa de Europa pueden carecer de ideas ofensivas, lucir adormecidos e ir abajo en el marcador, pero tarde o temprano, gracias a la jerarquía de sus individualidades, sacan adelante triunfos inesperados, casi imposibles de explicar. Lo hicieron la temporada pasada y lo repitieron ayer, en su estreno liguero ante el recién ascendido Almería.

Tras ir perdiendo debido a un tanto tempranero del cuadro local (Largie Ramazani, 6′), el experimentado equipo madridista fue creciendo en el encuentro. En ese sentido, los ingresos de Luka Modric y Eden Hazard fueron fundamentales, ofreciendo nuevas opciones de pases y mucha movilidad en el último tercio del campo. Tanto empujar tuvo su recompensa: una serie de rebotes terminó en el empate transitorio de Lucas Vázquez (61′). Los goles del lateral derecho suelen acarrear desenlaces positivos para la ‘Casablanca’ (24 victorias y cuatro empates cada vez que marcó), y esta vez no fue la excepción.

A los 74 minutos de juego, el austriaco David Alaba hizo su ingreso por Ferland Mendy. Solo 28 segundos después, el Real Madrid festejaba una nueva remontada. Apenas entró, el ex Bayern Múnich agarró el balón y ejecutó, de forma magistral, un tiro libre que se clavó en la esquina superior izquierda del arco local. Así, Alaba se convirtió tanto en el primer zurdo en anotar de tiro libre directo en La Liga desde James Rodríguez (vs. Eibar en abril del 2016) como en el primer austriaco en marcar por esta vía en la misma competencia desde Anton Polster (1993). Historia pura, pero para Ancelotti no fue ninguna sorpresa. Él lo vaticinó. De hecho, su hijo Davide (asistente) apresuró la sustitución al ver la ubicación del tiro libre.

“Antes de entrar, Ancelotti me dijo que tirara la falta porque la iba a marcar. Después del gol, me dijo: ‘¿Ves? Te lo dije’. Estoy muy contento por ayudar a ganar, es lo que importa. Para eso vinimos aquí. Me sentía bien y el equipo me dio confianza para tirarla”, señaló el lateral al concretar el decimocuarto triunfo consecutivo del Real Madrid en la jornada inaugural de la Liga.

Poder. El Real fue el que más remontó (5) en la Liga pasada. Foto: difusión

La palabra

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid

“El partido ha sido complicado. No teníamos la frescura para jugar con velocidad arriba y ellos estaban bien cerrados. Se cansaron en el segundo tiempo y ahí tuvimos más control”.