Erik ten Hag castigó a los jugadores del Manchester United tras el 4-0 ante el Brentford

Manchester United vive un momento complicado en el inicio de la nueva temporada de la Premier League. Tras caer 4-0 ante el Brentford y sumar dos derrotas consecutivas, los diablos rojos se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones , una situación poco vista en los últimos años.

Ante este panorama, el entrenador neerlandés Erik ten Hag decidió tomar una radical decisión en búsqueda de remediar este mal inicio. Según informa el diario inglés Daily Mail, el estratega le quitó su día libre a todo el plantel para retomar los trabajos de entrenamiento.

Asimismo, ordenó que todos los jugadores corran 13 kilómetros en pleno verano europeo. Si bien el clima de la ciudad británica suele tener días nublado, en esta época del año las temperaturas promedian unos 30 grados, por lo que entrenar en pleno día provoca un desgaste mayor.

Los 'Diablos Rojos' cayeron ante el Brentdord por cuatro goles en contra. Foto: ESPN

El medio inglés también indica que el cuerpo técnico está muy molesto con algunos jugadores. Como se recuerda, el Manchester tiene solo un gol anotado y cinco en contra .

Manchester United: próximo partido

Los diablos rojos recibirá el próximo lunes 22 de agosto al Liverpool por la tercera fecha de la Premier League. El encuentro se jugará en Old Trafford a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se podrá ver por la señal de ESPN y Star Plus. En caso no poder acceder, La República Deportes tendrá el minuto a minuto ONLINE del encuentro.