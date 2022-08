¿Será comentarista? La nueva faceta de Juan Manuel Vargas tras su retiro del fútbol

Hace algunos años, Juan Manuel Vargas se retiró del fútbol profesional y se alejó completamente de las cámaras de televisión. Luego de una larga carrera en el extranjero, el ‘Loco’ volvió a Universitario de Deportes en el 2017, pero dejó el club al año siguiente.

Ahora, el ‘Loco’ podría incursionar en una nueva faceta relacionada con la televisión, tal y como lo reveló durante una entrevista en el programa de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

“Todavía no hay nada concreto, pero hay un 90% de que pueda salir un proyecto importante. Me llamaron para conducir un programa de deportes y estar en varios programas, pero nunca me llamó la atención”, indicó.

“Después me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es nada de fútbol. Es más un tema de ‘chacota’, así de conversación y que fluya todo. Ahorita está en un 90% y esperemos que en los próximos días o el próximo mes se concrete”, agregó el exfutbolista nacional.

¿En qué equipos jugó Juan Manuel Vargas?

Juan Manuel Vargas debutó en Universitario de Deportes en el 2002. Posteriormente, fue vendido al Colón de Santa Fe de Argentina.

En la temporada 2008-2009, fichó por el Catania de la Serie A de Italia. Tras sus buenas actuaciones, la Fiorentina compró al exdefensor peruano.

Además, el ‘Loco’ vistió las camisetas de Genova y del Real Betis de España. En el 2017, volvió al cuadro crema, en el que permaneció hasta el final de la siguiente temporada.