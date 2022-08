Problemas en Boca Juniors: ¿por qué Carlos Zambrano y Benedetto se fueron a las manos?

Carlos Zambrano y Darío Benedetto tuvieron un altercado al término del primer tiempo, en el encuentro entre Boca Juniors vs. Racing, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina 2022. En pleno encuentro todo comenzó como una especulación, pero al final el mismo técnico xeneize confirmó que hubo un cruce.

La escuadra de Boca Juniors demoró en volver al campo de juego para el segundo tiempo, pero lo que llamó más la atención fue que el central peruano estaba con el pómulo hinchado y tenía rasguños. Inmediatamente, la reportera de campo, Morena Beltrán, indicó que ambos jugadores se fueron a las manos. “Hubo un cruce con Benedetto, yéndose por la manga (al vestuario)”.

¿Qué es lo que generó la pelea entre Zambrano y Benedetto?

El primer tiempo para la escuadra xeneize fue muy negativa, la Academia los dominó y crearon las mejores ocasiones de gol. La defensa de Boca Juniors fue superada constantemente. Esto generó la molestia del delantero Benedetto, que los increpó al término de la primera mitad. “Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol bolu... Tomen marcas”, indicó furioso el ‘Pipa’.

Sin embargo, esto no quedó ahí. Según el programa “Pasión por el fútbol”, el defensor Carlos Zambrano le habría contestado a los constantes reclamos del delantero xeneize. “¡Vos hacés un gol!”, indicaron. Esto habría provocado que Darío Benedetto se le vaya encima y empiecen a llover golpes por parte de ambos. Llevando la peor parte el futbolista incaico.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.