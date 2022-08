Con Carlos Zambrano y Luis Advíncula, Boca Juniors rescató un empate 0-0 frente a Racing Club por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina 2022. Sin embargo, en dicho encuentro, el central de la selección peruana salió al campo de juego para el segundo tiempo con el pómulo notoriamente hinchado.

Este hecho fue destacado por el narrador Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, quien se vio sorprendido. “Ahí a Zambrano se le ve bien, cuando termina el primer tiempo. En el segundo tiempo, apareció ‘marcado’ el central de Boca”. Ante esto, la periodista Morena Beltrán indicó que “hubo un cruce con Benedetto, yéndose por la manga (al vestuario)”.

Confirmación de Ibarra, técnico de Boca Juniors

En ese sentido, el entrenador xeneize Hugo Ibarra se refirió a lo protagonizado por dos de sus jugadores en el Cilindro de Avellaneda y confirmó el cruce. “Hubo una discusión y nada más que eso, después te puedo hablar del partido. Lo voy a charlar, pero sé que hubo una discusión”, señaló a los medios de comunicación al finalizar el partido.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y por qué no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.

