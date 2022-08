Periodista argentino afirma que Riquelme tuvo un fuerte encuentro con Zambrano y Benedetto por la pelea

La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto durante el entretiempo del Boca Juniors vs. Racing por la Liga profesional ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas; en especial luego de que las cámaras del partido mostraran que el ‘León’ terminó con el pómulo izquierdo roto. Esto no habría caído nada bien en la directiva; especialmente en Juan Román Riquelme, quien habría tenido fuertes palabras para ambos.

Según informó TNT Sports, el actual vicepresidente y director deportivo del Xeneize tuvo un encuentro “fuerte” con los jugadores. “Fue fuerte el encuentro de Riquelme con los jugadores porque él entiende que se ha cruzado el límite. En otras palabras les ha dicho: ‘Esto es fútbol, no boxeo’” , contó el reportero Nacho Bezruk.

DT de Boca Juniors confirma pelea entre Zambrano y Benedetto

El entrenador Hugo Ibarra se pronunció sobre lo acontecido mientras se disputaba el compromiso en el Cilindro de Avellaneda y confirmó el cruce entre los involucrados. “Hubo una discusión y nada más que eso, después te puedo hablar del partido. Lo voy a charlar, pero sé que hubo una discusión”, mencionó ante los medios de comunicación al finalizar el cotejo.

¿Qué dijo Zambrano sobre la pelea?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.