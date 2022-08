Otro futbolista de Boca Juniors habría golpeado a Carlos Zambrano antes que Darío Benedetto

Boca Juniors igualó 0-0 con Racing Club en una nueva jornada de la Liga Profesional Argentina 2022. Sin embargo, el resultado no fue el hecho noticioso de este encuentro. Durante la transmisión del cotejo, se conoció que Carlos Zambrano y Darío Benedetto tuvieron una fuerte pelea en el entretiempo.

Sin embargo, el argentino y el peruano no serían los únicos involucrados en este incidente. Según el programa “Como te va” de D Sports Radio, Sebastián Villa habría golpeado primero al ‘León’ y fue este quien habría originado el incidente.

“Villa habría comenzado la pelea con Zambrano. Fuentes cercanas a Boca Juniors aseguran que el primer golpe que recibe el defensor es por parte del colombiano y luego se involucró Benedetto” , publicó dicho medio en sus redes sociales.

No obstante, otras informaciones contradicen dicha versión e indican que el extremo colombiano habría intentado separarlos.

“Villa no entra a los golpes, les dice: ‘Che, córtenla’. Cuando se descargan de esto, los dos piden disculpas, incluso estaba Hugo Ibarra (entrenador) y no hubo lugar a otra reacción. No hubo más intento de pelea, como que los dos aceptaron las disculpas y terminó ahí. No hubo más reacción ni ganas de seguirla”, contó el periodista Federico Bulos.

Técnico de Boca Juniors confirmó altercado entre Zambrano y Benedetto

Luego del encuentro contra Racing, el técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, se pronunció sobre este tema y confirmó que sí hubo un altercado entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto

“Hubo una discusión y nada más que eso. Eso sí. Pero después puedo hablar del partido. No tengo la menor idea de lo que pasó. Lo voy a charlar, hablaré. Sí sé que hubo una discusión”, indicó a la prensa argentina.