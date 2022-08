Juan Román Riquelme se pronuncia tras pelea entre Zambrano y Benedetto: “Esto no es boxeo”

Carlos Zambrano y Darío Benedetto se pelearon en el entretiempo del Boca Juniors vs. Racing por la liga argentina, que terminó con un empate sin goles. El conflicto entre ambos compañeros fue lo que más destacó del cotejo y esto no fue ajeno para los directivos xeneizes, en especial para Juan Román Riquelme.

Según dio a conocer TyC Sports, el actual director deportivo de Boca fue en horas de la madrugada al hotel donde concentraban los jugadores y bastante enojado enfatizó que “le faltaron el respeto al hincha”, además de afirmar que “están buscando que los insulten”.

Esto no quedó ahí, pues el ídolo de Boca les resaltó que “esto no es boxeo”, refiriéndose al deporte, y posteriormente concluyó: “Los domingos tienen que tener hermandad”.

¿Qué dijo Zambrano sobre la pelea?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.

Final polémico en Boca Juniors vs. Racing

En la última jugada del partido, el árbitro Fernando Rapallini encendió la controversia al no cobrar penal para los xeneizes por una mano en el área de Racing. Aunque el colegiado revisó la jugada en el VAR, decidió dar por finalizado el encuentro, resolución que se encontró con la protesta de los auriazules.