¡Le dejó su ‘chiquita’! Benedetto también tuvo una marca tras pelearse con Zambrano

Carlos Zambrano y Darío Benedetto se llevaron todos los reflectores tras el Boca Juniors vs. Racing por la Liga Profesional Argentina. Esto debido a que, durante el entretiempo, ambos jugadores del Xeneize habrían tenido un fuerte cruce en camerinos que terminó con el ‘León’ como el principal afectado debido a que el delantero argentino le rompió el pómulo izquierdo.

Sin embargo, el ‘Pipa’ no habría salido ileso de este enfrentamiento. Las cámaras del encuentro se percataron que el argentino tenía un arañón en el cuello, presuntamente por su pelea con el ‘León’.

DT de Boca Juniors confirma pelea entre Zambrano y Benedetto

El entrenador Hugo Ibarra se pronunció sobre lo acontecido mientras se disputaba el compromiso en el Cilindro de Avellaneda y confirmó el cruce entre los involucrados. “Hubo una discusión y nada más que eso , después te puedo hablar del partido. Lo voy a charlar, pero sé que hubo una discusión”, mencionó ante los medios de comunicación al finalizar el cotejo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable” , puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.

Final polémico en Boca Juniors vs. Racing

En la última jugada del partido, el árbitro Fernando Rapallini encendió la controversia al no cobrar penal para los xeneizes por una mano en el área de Racing. Aunque el colegiado revisó la jugada en el VAR, decidió dar por finalizado el encuentro, resolución que se encontró con la protesta de los auriazules.