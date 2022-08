Periodista argentino revela por qué Zambrano se llevó la peor parte en pelea contra Benedetto

En las últimas horas, el ambiente en Boca Juniors se ha tornado tenso, luego de que Carlos Zambrano y Dario Benedetto se agarraran a golpes durante el entretiempo del partido entre xeneizes y Racing por la Liga Profesional Argentina.

Si bien algunos medios argentinos informaron que esta pelea ya quedó atrás después de que el delantero argentino le pidió disculpas al peruano, aún existe una duda: ¿Por qué el ‘Kaiser’ se llevó la peor parte y terminó con el rostro hinchado?

Según contó el periodista Federico Bulos, el seleccionado peruano le reclamó al ‘Pipa’ tras que este le recriminara por no defender bien. “Después en el túnel va la crítica más personal a Zambrano y le dice: ‘Pegá una patada o corré...’. Este le contesta con un insulto: ‘Cerrá el orto (trasero), que tampoco haces nada’”.

PUEDE VER: Los mejores memes tras la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en Boca Juniors

¿Por qué Zambrano terminó más golpeado que Benedetto?

Aunque la pelea fue entre ambos futbolistas, en las imágenes mostradas por TV, Carlos Zambrano terminó con el rostro hinchado, mientras que Dario Benedetto solo acabó con algunos rasguños.

“Ya en el túnel, como contó Morena (Beltrán), Benedetto va adelante y Zambrano atrás, Zambrano le recrimina de vuelta y Benedetto se da vuelta y le pega en el rostro. Acto seguido, no llega a generarse una pelea uno contra uno. Carlos Zambrano no llega a reaccionar porque siguen corriendo para adentro. Luego adentro ya se paran e interviene Sebastián Villa, me cuentan a mí”, contó en el programa “F-90″ de ESPN.

Jugador de Boca Juniors intervino en pelea

El ‘Negro’ Bulos detalló que el delantero colombiano intervino para impedir que pase a mayores, por lo que el ‘León’ Zambrano solo alcanzó a dejarle breves heridas cerca al cuello.

“Villa no entra a los golpes, les dice: ‘Che, córtenla’. Cuando se descargan de esto, los dos piden disculpas, incluso estaba Hugo Ibarra (entrenador) y no hubo lugar a otra reacción. No hubo más intento de pelea, como que los dos aceptaron las disculpas y terminó ahí. No hubo más reacción ni ganas de seguirla”, concluyó.