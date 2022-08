Hugo Ibarra y la decisión que tomaría tras la pelea de Zambrano y Benedetto

Boca Juniors se llevó un interesante empate ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Si bien el encuentro tuvo un desarrollo parejo y mostró varias situaciones destacadas, lo más resaltante fue lo sucedido entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto .

Tras la salida al campo para iniciar el segundo tiempo, se pudo apreciar una fuerte marca en el rostro de Zambrano. Según ESPN, la hinchazón habría sido el resultado de una pelea con Benedetto en el entretiempo. El partido se reanudó y ambos jugaron con normalidad, hasta se saludaron luego del pitazo final, pero el choque no pasaría desapercibido para el entrenador xeneize, Hugo Ibarra.

El medio argentino TyC señaló que el técnico conversará con ambos deportistas y les indicaría que “este tipo de situaciones no pueden repetirse”, más aún en medio de un duelo. Asimismo, Ibarra advertiría que, de darse otro enfrentamiento como estos, tomaría acciones disciplinarias.

¿Qué dijo Ibarra tras el partido?

Al término del encuentro en Avellaneda, el estratega de Boca fue consultado por la trifulca entre sus dirigidos y confirmó que hubo una discusión, más no un choque físico.

“Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea (del) porqué. No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones”, manifestó.

Boca Juniors: próximo partido

El cuadro xeneize recibirá este miércoles 17 de agosto a Rosario Central por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se jugará en La Bombonera a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se podrá ver a través de la señal de Star Plus.