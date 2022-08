¿Qué dijo? Hermano de Carlos Zambrano bromeó con la pelea entre el ‘Kaiser’ y Darío Benedetto

El encuentro entre Boca Juniors vs. Racing por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina 2022 generó muchas polémicas, las cuales se hicieron virales. Marcos Zambrano, hermano del defensor de la selección peruana, se encontraba expectante del intenso partido y llegó a ver cómo volvió su hermano del descanso.

¿Qué es lo que pasó? Antes que comience el segundo tiempo, se vio a Zambrano con el pómulo hinchado. Sebastián ‘Pollo’ Vignolo resaltó este hecho. “Ahí a Zambrano se le ve bien, cuando termina el primer tiempo. En el segundo tiempo apareció ‘marcado’ el central de Boca”. Ante esto, la periodista Morena Beltrán indicó que “hubo un cruce con Benedetto, yéndose por la manga (al vestuario)”. Esto fue confirmado por el técnico xeneize Ibarra al término del partido.

Tras finalizar el encuentro, los nombres de Carlos Zambrano y Darío Benedetto se hicieron tendencia Twitter. En ese momento, Marcos Zambrano realizó una irónica publicación sobre lo que ha sucedido. “Jamás vi tantas fotos y tantos videos de mi hermano después de un partido, es más casi nunca lo ponchan”, puntualizó el hermano del ‘León’.

Hermano de Zambrano. Foto: captura de Twitter

¿Qué dijo Carlos Zambrano tras la pelea con Benedetto?

Minutos después de terminar el encuentro, en medio de una polémica por un penal no cobrado a favor de Boca Juniors, el ‘Káiser’ se pronunció a través de su Twitter. “Partido complicado, pero ‘la entrega’ del grupo no es negociable”, puntualizó. Tras ello, los hinchas empezaron a indagar por qué resaltó la palabra “entrega” y la razón por la que no le contestó al ‘Pipa’ Benedetto.