Universitario de Deportes volvió al triunfo

“Nos viene pasando seguido. Sentimos que estamos con un poco de mala suerte. Cuando choca en el palo, en la línea, ¿qué vamos a hacer? Las cosas están así. Igual vamos a seguir peleando. Esto es la ‘U’. No nos achicamos. Peleamos hasta el final”, señaló Alex Succar hace una semana, luego de caer ante Cienciano en el aniversario número 98 del club merengue.

La frustración se notaba en su voz. El malestar, en cada uno de sus gestos. La ‘U’ sumaba tres derrotas consecutivas en el Clausura y no había podido anotar en ninguna de ellas. Alex, el único centrodelantero del plantel tras la salida de Alex Valera, era uno de los señalados ante la falta de gol.

El fútbol, por suerte, ofrece revanchas. Cada fin de semana el futbolista tiene la oportunidad de reivindicarse, de cambiar un silbido por un aplauso. O varios. En siete días, todo eso cambió para Alex. En otras palabras, el arco se le abrió y la confianza regresó. El ‘7′ crema convirtió los dos goles con los que Universitario derrotó ayer por 2-0 a Binacional en el Monumental de Ate.

El primero (28′), de cabeza, una de las fortalezas del exdelantero de Huachipato. El segundo (48′), de persistente, otra característica positiva del mayor de los Succar. Una tarjeta roja al joven defensa merengue Piero Guzmán complicó la parte complementaria, pero los de Carlos Compagnucci supieron hacerse fuertes en el fondo y cerrar el encuentro sin goles en su arco. En ese sentido, José Carvallo fue clave: realizó ocho atajadas y se llevó una ovación por parte de la hinchada.

“Creo que es el premio a la constancia, al no dejarse caer. Se venían diciendo muchas cosas. He estado preparado para esto. Se me abrió el arco. Estoy muy feliz. Vengo trabajando de la misma manera hace mucho tiempo, así que no creo que haya sido casualidad. Por fin se dio y ojalá vengan más”, aseguró Succar al finalizar el encuentro.

Ahora, el atacante de 27 años tiene otro objetivo en mente: que sus goles lleven a la ‘U’ a clasificar a un torneo internacional a fin de año. Por el momento, se ubican octavos en la tabla acumulada.

El resto se complica

En los otros duelos de la jornada sabatina del Torneo Clausura, Sporting Cristal derrotó por 3-2 a Carlos Stein en el Estadio Alberto Gallardo, Carlos Mannucci superó también por 3-2 a la Universidad San Martín en el Mansiche de Trujillo y Ayacucho FC se complicó más con el descenso al caer, en el Ciudad de Cumaná, por 2-1 a manos del sorprendente ADT de Franco Navarro.

Los tres equipos que perdieron son, justamente, los últimos tres ubicados en la tabla acumulada del campeonato. Ayacucho, el más complicado.

La palabra

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal

“La actitud estuvo siempre, el juego que nos caracteriza estuvo siempre. Tuvimos paciencia. Ese es el carácter. En un momento me emocionaron, todo por luchar dos veces abajo en el marcador”.