Tuchel habla de la pelea con Conte y arremete contra el árbitro tras el empate del Chelsea

Tensión en la Premier. El enfrentamiento entre Chelsea y Tottenham estuvo marcado por varias polémicas. Más allá de lo ocurrido en el campo de juego, hubo un cruce entre los técnicos Antonio Conte y Thomas Tuchel, quienes se dijeron de todo y estuvieron cerca de irse a las manos en dos ocasiones.

Si bien el primer careo tuvo lugar tras el 1-1 de los Spurs, el agónico empate de Harry Kane (2-2) provocó que ambos personajes protagonizaran un jaloneo apenas culminó el compromiso en Stamford Bridge por la segunda jornada del campeonato inglés.

Así se produjo el jaloneo entre Tuchel y Conte al finalizar el partido

Al respecto, el estratega alemán fue el primero en salir al frente para hablar de lo acontecido y consideró el incidente como algo normal en el deporte.

“Cuando nos dimos la mano, nos miramos a los ojos y Antonio (Conte) tenía una opinión diferente. Estaba exaltado, se puso contento cuando empataron. Después me golpearon un poco, pero nada grave. Esto es fútbol, es la Premier League. Somos dos técnicos emocionales, eso es todo”, manifestó ante los medios después del pitazo final.

Asimismo, al enterarse de que el árbitro decidió expulsarlos, consideró que no era el primer error que cometía el colegiado. “Creo que no era necesario. Muchas cosas no lo eran. Otra mala decisión del árbitro hoy”, puntualizó.

