Neymar se habría enterado de que Mbappé pidió su salida a dirigentes del PSG, según periodista francés

Las cosas no andan bien en el vestuario del Paris Saint-Germain (PSG) debido a un posible conflicto entre dos de sus principales figuras: Neymar y Mbappé. El problema inició el último sábado 13 de agosto cuando el brasileño dio ‘like’ en Twitter a comentarios que criticaban al francés por quitarle su lugar como segundo ejecutor de penales durante la goleada 5-2 sobre Montpellier.

“ Ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penales en el PSG. Claramente, eso es cosa de contrato, porque ningún club del mundo que tenga a Neymar, él sería el segundo pateador. ¡Ninguno! Parece que por causa del contrato, Mbappé es el dueño del PSG ”, fue uno de los comentarios ‘likeados’ por el exfutbolista del Barcelona.

Esta polémica de redes sociales volvió a poner a Mbappé en el ojo de la tormenta, puesto que, en el mismo partido, se viralizó un video en el que abandonaba una jugada solo porque su compañero Vitinha no le pasaba el balón, actitud que fue vista como falta de humildad y compromiso con el equipo.

¿Neymar pidió la salida de Mbappé?

Hoy se escribió un nuevo capítulo de esta novela cuando el periodista francés Romain Molina dejó entrever, en su cuenta de Twitter, que Mbappé le pidió a los dirigentes del PSG que retiren a Neymar del equipo.

“ No es un problema del lanzador de penaltis en el PSG, es una preocupación de un jugador que le pide a su gerencia que saque a otro jugador (creyendo que este último no se iba a dar cuenta). No más complicado que eso ”, tuiteó.

Romain Molina ha colaborado para CNN, BBC y The New York Times. Foto: @Romain_Molina/Twitter

Esta revelación hizo más creíbles los rumores que surgieron tras la renovación de Mbappé con el PSG, debido a que, con la intención de que no firme por Real Madrid, el jeque Nasser Al-Khelaïfi le habría prometido tener ingerencia en las decisiones deportivas del conjunto parisino. Además, el nuevo gerente deportivo del club, Luis Campos, es su amigo desde 2017, cuando coincidieron en el Mónaco.