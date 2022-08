La supuesta pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto en el partido Boca Juniors vs. Racing fue motivo de discusión en la prensa local y extranjera. En el programa “Equipo F”, de ESPN Perú, el panelista Percy Olivares se refirió al tema y compartió una anécdota de un episodio similar con Juan Reynoso cuando ambos jugaban en la selección peruana.

“Yo he tenido varias peleas en el extranjero y en la selección. Me peleé con Juan (Reynoso) y ‘Pepe’ Soto. (Fue) durante un entrenamiento. Estaba molesto porque me había pasado algo. Ellos me arengaban a que me calme, que me tranquilice, (pero) yo me puse mal”, reveló el ‘Zancudo’ en la edición más reciente del espacio televisivo.

El exlateral aclaró que después del desagradable episodio se disculpó con los involucrados y el incidente no pasó a mayores gracias al buen ambiente que se vivía en el equipo, pero que otro pudo haber sido el desenlace en condiciones distintas.

“Eso pudo haber terminado muy mal; gracias a Dios teníamos un buen grupo y llevábamos una buena relación, pero en ese momento... Yo reaccioné mal en una práctica y en esa práctica ‘Pepe’ y Juan eran los más indicados para decirme algo, por la edad. Ellos se acercaron y, bueno...”, agregó Olivares.

ESPN alertó sobre pelea entre Zambrano y Benedetto

Al inicio del segundo tiempo en el cotejo Boca vs. Racing, las cámaras de la transmisión televisiva captaron a un Zambrano con el pómulo hinchado, hecho que causó extrañeza entre los relatores debido a que el ‘León’ no había protagonizado ningún cruce de consideración con un rival en el primer tiempo.

La reportera de campo Morena Beltrán indicó que el golpe habría sido producto de una pelea con el delantero xeneize durante el entretiempo, de camino al vestuario. “A mí me dijeron que hubo un cruce con Benedetto, yéndose por la manga (al vestuario)”, informó la periodista.