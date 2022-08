Gianluca Lapadula recibe críticas de la prensa italiana tras su debut oficial con el Cagliari

Gianluca Lapadula fue recibido entre bombos y platillos por la afición del Cagliari, que actualmente disputa la Serie B y busca volver a la máxima categoría del fútbol italiano. Sin embargo, su presente cambió drásticamente y, tras el empate 1-1 ante Como en la primera jornada, las primeras críticas de la prensa del país europeo llegaron.

El portal Cagliari News señaló su bajo rendimiento: “Para su debut de temporada en la Serie B, Fabio Liverani se centró en Pavoletti por una camiseta de titular en el centro del ataque, pero Lapadula dispuso de gran parte de la segunda parte para poder impactar, sin acertar del todo” .

Publicación de Cagliari News. Foto: captura de Cagliari News

¿Lapadula será titular para Juan Reynoso?

Durante una conferencia de prensa, el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, llenó de elogios a ‘Lapagol’. “Sobre Gianluca Lapadula, más allá de sus condiciones técnicas y tácticas, es un tipo ganador que contagia. Yo como defensa me visualizo enfrentándolo y es de esos delanteros que, como defensa, no me gustaría enfrentar”, destacó.

PUEDES VER: Guerrero durísimo contra hincha de Internacional que lo minimizó y dijo que ganaban fácil a Melgar

Estadísticas de Lapadula con el Benevento

El delantero de la Blanquirroja jugó 25 partidos, marcó 13 goles y tuvo cuatro asistencias. Números que se vieron afectados debido a que se perdió 15 cotejos, de los que varios fueron por el problema que tuvo con los brujos.

Próximo encuentro del Cagliari

Los rojos y azules se medirán ante el Cittadella este 21 de agosto en el estadio Unipol Domus desde la 1.45 p. m., en horario peruano.