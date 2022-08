Ayer lo habían mencionado y todos estaban al tanto del qué iban a decir. Luego del tenso momento que protagonizaron durante la transmisión de la victoria de Sporting Cristal ante Carlos Stein, Diego Rebagliati y Giancarlo Granda volvieron a compartir estudio, esta vez para narrar el duelo entre Alianza Atlético vs. César Vallejo, por la Liga 1 Betsson 2022.

Pero, ¿qué sucedió entre ambos? El ‘Flaco’ y Rebagliati protagonizaron un altercado, luego que el narrador le dijiese al exjugador y dirigente celeste que no se quejase porque “ganaba bien” y que le debía un desayuno, a lo que Diego le respondió que era momento de concentrarse en el partido y dejar de hablar de otras cosas .

Como era de esperarse, el hecho se hizo viral en las redes sociales, por lo que este domingo, Granda y Rebagliati usaron la transmisión del duelo mencionado para acalrar la situación.

“ No, no estamos peleados para los que preguntaron en las redes ”, empezó diciendo el narrador, que chocó los puños con el comentarista. De inmediato, Diego Rebagliati soltó una risa y preguntó, a modo de sarcasmo, si era verdad que habían sido tendencia. Finalmente ambos no le dieron tanta importancia al altercado y se metieron de lleno a la previa del Alianza Atlético vs. César Vallejo.

