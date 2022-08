¿Cuándo juegan Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO vía ESPN por la Premier League?

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO se enfrentan este lunes 15 de agosto, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Anfield por la jornada 2 de la Premier League 2022-23. El encuentro contará con transmisión por TV de ESPN y vía streaming desde Star Plus. Para que no te pierdas el minuto a minuto de este y otros partidos del fútbol inglés, ingresa a la web de La República Deportes y conoce las alineaciones confirmadas de ambos clubes, así como el marcador actualizado y los videos de goles.

Liverpool vs. Crystal Palace: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Crystal Palace ¿Cuándo juegan? Lunes 15 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Liverpool vs. Crystal Palace?

En territorio peruano, el cotejo Liverpool vs. Crystal Palace se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

La segunda fecha de la nueva temporada en la Premier League se cierra este lunes con el encuentro entre Liverpool vs. Crystal Palace. Los reds tropezaron en el debut al conseguir un empate, por lo que ahora buscan una victoria para no quedar relegados de los primeros lugares.

Ante el Fulham, los delanteros Darwin Núñez y Mohamed Salah salvaron de la derrota al elenco dirigido por Jürgen Klopp. El uruguayo intentará mantener una buena racha que lleva desde los amistosos de pretemporada, en los cuales anotó cuatro tantos.

Los vidrieros llegan a este cruce con un resultado negativo a cuestas. Por la primera jornada, el cuadro perdió en casa por 2-0 contra Arsenal, por lo que es uno de los coleros de la tabla de posiciones con cero puntos.

Liverpool y Crystal Palace se enfrentaron hace un mes por un cotejo de práctica. Aquella vez, lo de Anfield vencieron 2-0 con anotaciones de Jodan Henderson y Salah.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Crystal Palace?

¿Dónde sintonizar Liverpool vs. Crystal Palace vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Liverpool vs. Crystal Palace ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Liverpool vs. Crystal Palace por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Liverpool vs. Crystal Palace?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos transmiten ESPN y Star Plus además de Liverpool vs. Crystal Palace?

En ESPN podrás encontrar no solo la transmisión de Liverpool vs. Crystal Palace, sino también otros cotejos de la Premier League, así como partidos de LaLiga Santander, Serie A, Champions League, Copa Libertadores, etc. El servicio de streaming Star Plus incluye todos los duelos televisados por este canal, pero también cuenta en exclusiva con algunos compromisos.