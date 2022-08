[En vivo] Nacional vs. Liverpool: horarios y canal de TV para ver el partido del fútbol uruguayo

Mira AQUÍ el Nacional vs. Liverpool EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 14 de agosto, a la 1.30 p. m. (hora peruana) por la tercera jornada del Torneo Clausura de Uruguay. El encuentro se realizará en el Estadio Belvedere y tendrá la transmisión de Gol TV y Star Plus. En caso de que no puedas acceder al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Nacional vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Nacional vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 14 de agosto ¿A qué hora juegan? 1.30 p. m. (Perú), 3.30 p. m. (Uruguay) ¿Qué canal transmite? Gol TV y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Belvedere

Nacional vs. Liverpool: la previa

A voltear la página. Luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Atlético Goianiense, Nacioanl necesita recuperarse cuanto antes y escalar posiciones en el Torneo Clausura de Uruguay.

El Bolso se ubica en la décima casilla con tres unidades y viene de imponerse por 3-0 ante Rentistas. Se espera que para este cotejo pueda sumar minutos el experimentado goleador Luis Suárez, quien marcó uno de los tantos contra el Bicho.

Por su parte, el conjunto negriazul buscará su primer tirunfo en la competición. La escuadra comandada por Jorge Bava igualó 1-1 ante Albion en su última presentación.

Nacional vs. Liverpool: posibles alineaciones

Nacional: Rochet; J.L. Rodríguez, Coelho, Laborda, Cándido; Y. Rodríguez, Carballo; Ocampo, Fagúndez, Castro; J. I. Ramírez o Suárez.

Rochet; J.L. Rodríguez, Coelho, Laborda, Cándido; Y. Rodríguez, Carballo; Ocampo, Fagúndez, Castro; J. I. Ramírez o Suárez. Liverpool: Britos; González, Prado, Soria, Pereira; Rivero, Petrini, Silva, Lemos, Martirena; Figueredo.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Liverpool?

El enfrentamiento entre Nacional vs. Liverpool EN VIVO empezará a las 3.30 p. m. (hora uruguaya). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo desde tu ubicación.

Perú: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Estados Unidos: 2.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 8.30 a. m.

Italia: 8.30 a. m..

¿Qué canal transmite el Nacional vs. Liverpool?

El duelo entre Nacional vs. Liverpool será transmitido por la señal de Gol TV para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus y ver el Nacional vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Nacional vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus. En caso de que no puedas acceder, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Liverpool?

El escenario que acogerá el partido entre Nacional vs. Liverpool por la Primera División de Uruguay es el Estadio Belvedere, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Montevideo, con capacidad para más de 10.000 espectadores.