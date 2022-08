¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Emelec EN VIVO por la LigaPro de Ecuador?

Liga de Quito vs. Emelec EN VIVO se enfrentan en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), por la fecha 6 de la segunda ronda en la LigaPro de Ecuador 2022. El cotejo se podrá ver por la señal de GolTV, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE, minuto a minuto, de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Liga de Quito vs. Emelec: ficha del partido

Partido Liga de Quito vs. Emelec ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 14 de agosto ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal? GolTV

El choque más atractivo de esta jornada en el fútbol ecuatoriano será el que protagonicen Liga de Quito vs. Emelec. El Bombillo tiene la chance de ponerse a solo un punto del líder, Aucas; mientras que los albos llegan con la necesidad de ganar para meterse en la pelea por los primeros puestos.

En la fecha previa, los guayaquileños llegaron a los 10 puntos tras golear 3-0 a Delfín con goles de Mauro Quiroga, Sebastián Rodríguez y José Cevallos. Los capitalinos, por su parte, rescataron un empate 1-1 en casa de Aucas gracias a un gol sobre la hora de Danny Luna.

Liga de Quito y Emelec ya midieron fuerzas en abril de este año, con resultado de triunfo 2-0 para los eléctricos. El historial reciente entre ambos es parejo, con dos empates, dos victorias de los azules y una de la LDU.

El cuadro de Guayaquil puede ponerse segundo si gana. Foto: Emelec

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Emelec?

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washintgon D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 15).

¿Qué canal transmite Liga de Quito vs. Emelec?

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

Ecuador: GolTV

México: Star Plus

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV

Estados Unidos: GolTV.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Emelec ONLINE?

Para que no te pierdas el Liga de Quito vs. Emelec por internet, sintoniza la señal de GolTV Play, servicio de streaming del canal GolTV. Fuera de Ecuador, puedes verlo a través de Star Plus o seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes desde su página web.

Últimos partidos de Liga de Quito vs. Emelec

Emelec 2-0 Liga de Quito | 1.4.22

Liga de Quito 3-2 Emelec | 19.9.21

Emelec 1-1 Liga de Quito | 10.4.21

Liga de Quito 1-2 Emelec | 18.11.20

Emelec 1-1 Liga de Quito | 19.9.20.

Alineaciones probables de Liga de Quito vs. Emelec

Liga de Quito: Domínguez, Guerra, Corozo, Romero, Quintero, Piovi, González Baquero, Ayala, Hoyos, Alvarado y Molina.

Emelec: Ortíz, Caicedo, Leguizamón, Mejía, Gracia, Rodríguez, Arroyo, Garcés, Carabalí, Quiroga y García.

Estadio de Liga de Quito vs. Emelec

El escenario de este compromiso será el estadio Rodrigo Paz Delgado, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Quito. Es propiedad del club Liga Deportiva Universitaria de Quito y cuenta con capacidad para más de 40.000 espectadores.