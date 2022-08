¿Qué fue de los jugadores de Alianza Lima eliminados por la ‘U’ en la Copa Libertadores Sub-20 2011?

Hablar de la Copa Libertadores Sub-20 2011 suele implicar hacerlo del campeón Universitario, pero es importante recordar también al otro equipo peruano que cumplió una buena actuación: Alianza Lima. Los blanquiazules fueron, curiosamente, eliminados por su clásico rival, y terminaron en cuarto lugar del torneo, pero dejaron buenas impresiones.

Varios jugadores de aquella sub-20 de Alianza Lima son conocidos en el medio local, e incluso unos cuantos lograron, en su momento, sumar minutos con la selección peruana. Aparte de los nombres más mediáticos como Paolo Hurtado y Carlos Ascues, del plantel que goleó a Flamengo en cuartos de final destacaron otros que, hoy en día, andan lejos del primer nivel del fútbol peruano.

Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 2011. Foto: La República

El once titular de Alianza Lima en la Copa Libertadores Sub-20 2011

La alineación titular de Alianza Lima no varió mucho de partido a partido, y quizá el principal cambio entre una fase y otra fue el de Ángel Azurín por Antony Mamani en el arco. La defensa fue prácticamente inamovible salvo por una aparición puntual de José Cánova y de Branco Serrano, y en ataque siempre tuvieron presencia Carlos Olascuaga, Diago Portugal y Cristofer Soto.

Antony Mamani; Diego Donayre, Carlos Ascues, Koichi Aparicio, Luis Trujillo; Saul Anicama, Carlos Beltrán; Paolo Hurtado, Diago Portugal, Jorge Bazán; Cristofer Soto

Ángel Azurín

Ángel Azurín atajó en cuatro de los seis partidos de Alianza Lima en el torneo. Tras la caída en semifinales, volvió al arco para el partido por el tercer lugar frente a América. Debutó como profesional en 2011 con Alianza en la fecha 11 del Descentralizado, cuando tuvo que ingresar por Alexander Sánchez a los 74′ ante la expulsión de Salomón Libman. San Martín goleó 4-0 aquel día. Ese fue su único partido en primera con los blanquiazules.

A lo largo de su carrera profesional, no ha tenido mayor continuidad en equipos de primera: en Comercio fue suplente de Juan ‘Chiquito’ Flores y de Ronald Ruiz, y en León de Huánuco de Jesús Cisneros. Hoy es la segunda opción detrás de Diego Enríquez en Binacional, con el que solo ha jugado un partido hasta el momento.

Ángel Azurín fue titular por primera vez en la goleada por 4-0 de Binacional sobre San Martín en la fecha 1 del Clausura 2022. Foto: DeChalaca

Antony Mamani

Antony Mamani fue titular en los partidos decisivos frente a Flamengo y la ‘U’, pero jamás pudo debutar en primera división. Su única experiencia en el fútbol profesional la tuvo en 2012, cuando fue titular en Sport Áncash por encima de dos arqueros experimentados como Marco Rojas y Pablo Pérez. De ahí en adelante, su trayectoria la hizo siempre en Copa Perú.

Tras retirarse por más de dos años y medio para realizar otras actividades, volvió al fútbol macho en septiembre de 2021 para reforzar al UD Parachique. Actualmente, es jugador del icónico Atlético Torino de Talara.

Antony Mamani volvió al fútbol con Atlético Torino en 2021. Foto: Atlético Torino

Diego Donayre

El lateral derecho jugó todos los partidos de la Libertadores Sub-20, y debutó en primera división en 2010. Donayre no tuvo continuidad con los blanquiazules hasta un breve periodo entre mayo y agosto de 2013 en el que fue titular, por lo que partió a Unión Comercio a mediados de 2014. No obstante, fue suplente de Jaime Vásquez, y apenas disputó 8 partidos en la temporada.

Lamentablemente, Donayre jamás tuvo una temporada en la que se pudo consolidar. Jugó segunda división con Willy Serrato en 2015 (cinco partidos) y con Alfredo Salinas en 2016 (once juegos). En este último, quedó relegado por Karl Manchego, un sub-20 que solo jugó ese año al fútbol profesional, y por el veterano Juan Zevallos. Actualmente, el ex Alianza no tiene equipo desde que dejó el Coronel Bolognesi en 2018.

Diego Donayre reforzó a Coronel Bolognesi en la Copa Perú en 2018. Foto: Coronel Bolognesi

Carlos Ascues

Carlos Ascues hizo dupla con Koichi Aparicio en la zaga central a lo largo de todo el torneo. El hoy jugador de César Vallejo es uno de los que no necesita mayor presentación, dado que ha tenido un paso llamativo por la selección peruana, fue la venta más importante de Melgar cuando partió al Wolfsburgo de la Bundesliga, y también estuvo en el plantel de Alianza Lima que descendió en cancha en 2020.

Ascues es titular indiscutible en la Vallejo, y alterna como volante y defensor central. Al margen de su última y accidentada etapa con el equipo blanquiazul, mejoró su rendimiento respecto a su temporada 2021 con Alianza Atlético.

Carlos Ascues enfrentando a Cienciano en el primer partido del Apertura 2022. Foto: DeChalaca

Koichi Aparicio

Koichi Aparicio debutó en primera división con Alianza Lima recién en las Liguillas del Descentralizado 2012, pero se consolidó como titular al siguiente año. Es uno de los pocos que tuvo un paso regular y constante con el equipo blanquiazul por varias temporadas. Dejó el club en 2016 para fichar por la San Martín, equipo al que le anotó el mejor gol de su carrera en la final del Torneo del Inca 2014.

Aparicio es actualmente jugador de Cienciano, y defiende al ‘Papá’ desde la temporada 2021, en algunas ocasiones como capitán. No obstante, una lesión en el Apertura 2022 lo privó de sumar más minutos hasta la fecha. Uno de los momentos ‘top’ del defensor es cuando fue titular con Perú en las Eliminatorias a Brasil 2014 frente a Argentina en Buenos Aires.

Koichi Aparicio en su último partido con Cienciano en la temporada 2022 ante Universitario en el Apertura. Foto: DeChalaca

Luis Trujillo

El popular ‘Talara’ Trujillo es otro de los que hizo casi toda su carrera profesional en Alianza Lima tras aquella Libertadores Sub-20. Reconocido por su buena pegada tanto en movimiento como en el balón detenido, Trujillo dejó el club al culminar la temporada 2016 para fichar por Sport Huancayo. Tuvo un breve paso por Juan Aurich en 2012.

Hoy en día, Luis Trujillo es titular en UTC desde la temporada 2021. Aunque habitualmente juega de lateral izquierdo, tanto aquí como en Sport Huancayo ha cumplido buenas actuaciones también como volante.

Luis Trujillo celebrando su gol a Atlético Grau con Gaspar Gentile y Carlo Diez. Foto: DeChalaca

Saúl Anicama

Anicama fue titular indiscutible en la Libertadores Sub-20, pero nunca logró tener oportunidades consistentes en el primer equipo, ni en ninguno de primera división en general. Con cuatro partidos en dos años, partió a Inti Gas para el 2013, donde tampoco pudo consolidarse. Jugó en segunda con Deportivo Coopsol en 2015, pero jugó menos aún.

La temporada ‘estelar’ de su carrera fue en Sport Victoria en 2016, cuando fue el principal volante central del club, y también el jugador que más minutos disputó (2.217). Su última aparición en el fútbol profesional fue con Real Garcilaso en el Torneo de Verano 2017. En 2020 pasó del Barcelona-Parcona al San Francisco de Asis de Ica para la Etapa Distrital de aquel año.

Saul Anicama con la camiseta de Sport Marino en 2019, equipo que lo prestó al Barcelona-Parcona. Foto: Dimensión Deportiva - Ica

Carlos Beltrán

El ‘Che’ Beltrán debutó como profesional con Alianza en 2012, e incluso llegó a jugar un partido en la Libertadores de ese año. Gozó de algo de continuidad cuando alternó en primera línea en el Descentralizado 2013 (los titulares eran Julio Edson Uribe y Emiliano Ciucci). Tras jugar en varios equipos de atura, volvió al club en la temporada 2019 y se quedó hasta el lamentable descenso de 2020.

Actualmente, Carlos Beltrán es jugador de Cienciano luego de estar un año en Ayacucho FC. Volvió al ‘Papá’ luego de jugar el Clausura 2015 con camiseta roja y goza de mayor continuidad que en otras temporadas, principalmente como mediocampista defensivo.

Carlos Beltrán celebrando su gol ante Universitario en la fecha 4 del Torneo Clausura 2022. Foto: Prensa Cieciano

Paolo Hurtado

El ‘Caballito’ es uno de los pocos del plantel que llegó a migrar al extranjero, y que incluso ha tenido pasajes importantes en la selección peruana. Fue uno de los mejores jugadores del Alianza Lima que fue subcampeón del Descentralizado 2011, y pegó el salto al Pacos de Ferreira portugués al finalizar la temporada.

Paolo Hurtado se mantuvo en el extranjero desde ese año hasta su reciente retorno al fútbol peruano en 2022, nuevamente para defender la camiseta de Alianza en el Torneo Clausura. No obstante, luego de estar en el Konyaspor de Turquía, prácticamente no jugó ni en el Lokomotiv Plovdiv ni en Unión Española.

Paolo Hurtado regresó a Alianza Lima luego de más de 10 años. Foto: Alianza Lima

Diago Portugal

Quien llevó la ‘10′ de Alianza en la Libertadores Sub-20 2011 no pudo, siquiera, sumar 10 minutos con el primer equipo blanquiazul en tres temporadas. Tras debutar ante León de Huánuco en la fecha 1 del Descentralizado 2010, Portugal nunca volvió a tener oportunidades en el primer equipo. Jugó muy poco en dos años en San Martín, y tras dejar Santa Anita pasó a jugar Copa Perú.

El último paso de Diago Portugal por el fútbol profesional fue en 2020 con Deportivo Llacuabamba, pero tuvo muy pocos minutos y nunca fue titular.

Diago Portugal jugó por última vez en primera división con Deportivo Llacuabamba en 2020. Foto: Por deporte - Chimbote

Jorge Bazán

Junto a Paolo Hurtado, Jorge Bazán fue el otro futbolista de aquella sub-20 que sí tuvo presencia importante en el primer equipo de Alianza Lima en 2011. De hecho, ‘Coco’ fue el jugador del plantel –siendo uno de los que sumaba en la bolsa- que más partidos y minutos jugó en la liga (2.266 minutos en 32 partidos), y le marcó un gol a Juan Aurich en la primera final en Chiclayo.

No obstante, Bazán nunca llegó a explotar todo el potencial que mostró cuando era sub-20, y dejó el club tras la temporada 2013. Una crítica habitual del hincha hacia él era su falta de gol, algo que lo persigue hasta hoy en día. A pesar de ello, actualmente es titular en Deportivo Municipal. Una de sus mejores temporadas fue en 2015 con Alianza Atlético.

Jorge Bazán jugó un muy buen partido y le marcó a Universitario con Municipal en el Apertura 2022. Foto: DeChalaca

Cristofer Soto

Cristofer Soto fue el goleador de la Libertadores Sub-20 con cuatro goles, junto al argentino Sergio Unrein de Boca Juniors –quien años más tarde tendría un breve paso por Juan Aurich-, y además tuvo una cantidad aceptable de minutos en el primer equipo de Alianza. Curiosamente, Soto debutó profesionalmente en CNI en 2009, y fue también el máximo anotador del club con Nicolás Celis (siete goles).

Sin embargo, luego de ello, Soto jamás pudo consolidarse en ningún equipo profesional. No marcó un solo gol entre 2012 y 2014, hasta que fichó por Ayacucho FC en 2015. Aquella temporada compartió el ataque con Fernando Oliveira e igualó los siete tantos que hizo en CNI, pero en los años siguientes volvió a perder trascendencia. Tras un buen año con Unión Huaral en 2018, jugó Copa Perú con Chavelines en 2019, y desde ese entonces está libre.