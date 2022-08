¡Pasan un buen momento! Los ‘borrados’ de Gareca que Reynoso asegura que volverán a la Bicolor

Apenas fue oficializado como nuevo técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso empezó a trabajar y observar a distintos jugadores para poder armar su primera convocatoria. En ese sentido, visitó diferentes estadios para ver a los posibles jugadores y en entrevistas mencionó que le daría la oportunidad a jugadores que fueron ‘borrados’ en el proceso de Ricardo Gareca.

El primer mensaje cuando asumió el buzo de la Blanquirroja fue que serían convocados los que están en un gran momento en sus equipos. En ese sentido, varios de los que dejaron de ser llamados por el ‘Tigre’, en su momento y en la actualidad, están realizando un gran trabajo. En un reciente entrevista a Líbero dio luces de dos jugadores y en Gol Perú habló sobre otro.

Principalmente, fueron tres jugadores que eran constantemente llamados a la selección peruana y que posteriormente lo dejaron de ser. A continuación, te contamos el por qué no estuvieron más, aunque Reynoso aseguró que estarían en su convocatoria:

Anderson Santamaría

El defensor del Atlas, en su momento, fue titular en el esquema del estratega argentino; sin embargo, dos errores vitales, que nos costaron el empate ante Uruguay y la derrota frente a Brasil, produjo su ausencia en el ‘equipo de todos’.

Juan Reynoso, mediante una charla para Gol Perú, mencionó que está en sus planes: “Anderson Santamaría es de los mejores defensas de la Liga MX. Es un jugador que te da variantes. Te puede jugar en línea de cuatro o de tres. La última vez que hablamos me quedó claro que quiere revancha. Viene de ser bicampeón en el fútbol mexicano”.

Carlos Cáceda

La situación del guardameta de Melgar fue por un bajo rendimiento y el buen momento que pasaba Ángelo Campos en Alianza Lima. En la actualidad, está para pelearle el titularato a Pedro Gallese.

“Lo de Carlos (Cáceda) fue monumental. Desde un mano a mano que ataja hasta los penales, pero delante de él hay un equipo que sabe a lo que juega y que no se asusta. En la selección hay que convocar a los mejores. Y hoy su momento es el mejor. Hay que intentar ser congruentes y que la Bicolor le dé vitrina a estos jugadores con buen presente”, acotó el ‘Cabezón’ para Líbero.

Raúl Ruidíaz

La ‘Pulga’ es el delantero que, en cuanto a clubes, siempre ha cerrado bocas, pero no le ha ido bien con la Bicolor. A pesar de ello, Gareca le dio el respaldo, pero esto se rompió cuando el jugador de la MLS no quiso venir en sus vacaciones a entrenar con el ‘equipo de todos’ para los partidos ante Colombia y Ecuador. Tras esto, el ‘Tigre’ lo borró y no lo llamó más.

“Si lo permite, seguro. Es un referente en México y la MLS, pero hay que darle tranquilidad. Que sienta que el comando técnico y los compañeros lo respetan. Todos me hablan bien de él y no se explican por qué la gente es injusta con él. Sé que quiere una nueva oportunidad”, explicó Reynoso, quien no descartó que el atacante haga dupla con Lapadula. Como se sabe, el ‘Cabezón’ fue quien lo hizo debutar con Universitario y hay un buen vínculo.

¿Cuándo será el debut del ‘Cabezón’ con la selección?

La Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. El encuentro se desarrollará el 24 de septiembre en tierras norteamericana. Este será el debut de Juan Reynoso como director técnico de la selección peruana.