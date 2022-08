[En Vivo] Racing Club vs. Boca Juniors: ¿dónde ver el clásico por la Liga Profesional 2022?

Racing Club vs. Boca Juniors EN VIVO se juega, este domingo 14 de agosto a las 6.30 p. m. (hora peruana), por la jornada 13 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro se realizará en el Cilindro de Avellaneda y tendrá la transmisión de ESPN Argentina y Star Plus. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Racing Club vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Racing Club vs. Boca Juniors Fecha Domingo 14 de agosto Hora 6.30 p. m. Canal ESPN y Star Plus Lugar Cilindro de Avellaneda

Racing Club vs. Boca Juniors: previa del partido

Boca Juniors, undécimo con 18 puntos, visitará este domingo en la décima tercera jornada de la Liga argentina a Racing Club, cuarto con 20 unidades, en un duelo clave por la lucha por alcanzar a Atlético Tucumán, líder con 25 enteros. La Academia acumula ocho partidos invictos, con cinco triunfos y tres empates, los últimos dos de ellos en las jornadas de 0-0 ante Barracas Central y 3-3 ante Tigre. Boca, en cambio, viene de alternar victorias y derrotas y busca regularidad en los buenos resultados. En la jornada pasada, el Xeneize le ganó a Platense por 2-1, pero en la anterior cayó por 3-0 ante Patronato.

Con la información de EFE.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing Club vs. Boca Juniors?

El partido entre Racing Club vs. Boca Juniors se realizará este domingo 14 de agosto desde las 6.30 p. m. (hora peruana).

Colombia: 6.30 p. m

Ecuador: 6.30 p. m

México: 6.30 p. m

Perú: 6.30 p. m

Bolivia: 7.30 p. m

Chile: 7.30 p. m

Paraguay: 7.30 p. m

Venezuela: 7.30 p. m

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿En qué canal se transmitirá el Racing Club vs. Boca Juniors?

La transmisión del Racing Club vs. Boca Juniors EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN Premium para toda Argentina, así como también de ESPN y Star Plus para toda la región de Sudamérica.

Argentina: ESPN Premium, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, ESPN 4

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

¿Cómo ver Racing Club vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Racing Club vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Racing Club vs. Boca Juniors en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Racing Club vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Racing Club vs. Boca Juniors: últimos partidos

Racing Club vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

Racing Club : Gastón Gómez; Iván Pillud, Jonathan Galván, Lucas Orbán, Gonzalo Piovi; Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz, Leonel Miranda; Matías Rojas, Maximiliano Romero, Gabriel Hauche.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Frank Fabra, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia, Luis Advíncula; Juan Ramírez, Alan Varela, Pol Fernández; Sebastián Villa, Luis Vásquez, Óscar Romero.

Racing Club vs. Boca Juniors: apuestas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a Racing Club como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga Argentina.

Betsson: gana Racing Club (2,32) | empate (3,15) | gana Boca Juniors (3,05)

Inkabet: gana Racing Club (2,35) | empate (3,20) | gana Boca Juniors (3,25)

Doradobet: gana Racing Club (2,30) | empate (3,20) | gana Boca Juniors (3,14)

Meridianbet: gana Racing Club (2,27) | empate (3,03) | gana Boca Juniors (3,05)

Te Apuesto: gana Racing Club (2,30) | empate (3,20) | gana Boca Juniors (3,15)

¿Dónde juegan Racing Club vs. Boca Juniors?

El encuentro entre Racing Club y Boca Juniors se jugará en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, ubicado en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El recinto fue inaugurado el 3 de septiembre de 1950 y tiene capacidad para 42.500 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol Argentino