[En Vivo] River Plate vs. Newell’s: ¿cómo seguir el duelo por la Superliga Argentina?

VER AQUÍ River Plate vs. Newell’s EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 13 de agosto, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) por la decimotercera jornada de la Superliga Argentina 2022. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental de Núñez y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

River Plate vs. Newell’s: ficha del partido

Partido River Plate vs. Newell’s ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 13 de agosto ¿A qué hora juegan? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde juegan? Estadio Monumental de Núñez ¿Qué canal transmite? Star Plus, ESPN, ViX, TNT Sports

River Plate vs. Newell’s: la previa

Ganar para escalar. River Plate no afronta un gran presente y necesita sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares de la Superliga Argentina 2022. El conjunto comandado por Marcelo Gallardo viene de imponerse por 1-0 ante Independiente y se ubica en la décima casilla con 18 unidades.

Por su parte, Newell’s tampoco logra encontrar regularidad en el certamen. El elenco dirigido por Javier Sanguinetti igualó sin goles ante Colón en su última presentación y ocupa el decimotercero lugar en la clasificación.

River Plate vs. Newell’s: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz; y Miguel Borja o Lucas Beltrán.

Newell’s: Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Lionel Vangioni; Julián Fernández, Juan Sforza, Guillermo Balzi; Ramiro Sordo y Djorkaeff Reasco.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Newell’s EN VIVO?

El enfrentamiento entre River Plate vs. Newell’s EN VIVO por la Superliga Argentina 2022 empezará a las 6.30 p. m.. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (Miami)

¿Qué canal transmite River vs. Newell’s?

Argentina: TNT Sports, ViX

Bolivia: ViX

Brasil: Star+, ESPN4

Chile: ESPN Chile, ViX

Colombia: ESPN, ViX

Ecuador: ViX, ESPN

México: Star+, Fanatiz

Mexico, ViX

Paraguay: ViX

Perú: ViX

Uruguay: ViX

Venezuela: ESPN, ViX

¿Cómo ver River Plate vs. Newell’s ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Newell’s por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

River Plate vs. Newell’s: historial reciente

¿Dónde juegan River Plate vs. Newell’s?

El enfrentamiento River Plate vs. Newell’s por la fecha 13 de la Superliga Argentina 2022 se disputará en el Estadio Monumental de Nuñez. Dicho recinto se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 72.000 espectadores.