¿A qué hora juega Chelsea vs. Tottenham EN VIVO por la Premier League 2022-23?

Chelsea vs. Tottenham EN VIVO se enfrentan este domingo 14 de agosto por la jornada 2 de la Premier League 2022-23. El duelo comienza a las 10.30 a. m. (hora peruana), en el Estadio Stamford Bridge, por la señal de ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el minuto a minuto y los videos de goles.

Chelsea vs. Tottenham: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Tottenham ¿Cuándo juegan? Domingo 14 de agosto ¿A qué hora? 10.30 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN

Una nueva edición del clásico de Londres se juega este domingo entre el Chelsea y el Tottenham, clubes que viene de ganar en la primera jornada de la Premier League y buscan ser uno de los líderes de la tabla de posiciones.

Los blues vencieron por la mínima al Everton en su debut con un gol de penal de Jorginho, mientras que los Spurs golearon 4-1 a Southampton, aunque ninguno de sus habituales goleadores, como Song Heung-Min y Harry Kane, se hicieron presentes en el marcador. Para la escuadra de Antonio Conte, esta será una oportunidad de cobrar revancha por las tres derrotas previas que le infligió el cuadro de Thomas Tuchel en este 2022.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Tottenham?

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Tottenham?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Paramount+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Telemundo

España: DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar.

¿Cómo ver Chelsea vs. Tottenham ONLINE?

Para que note pierdas la transmisión del Chelsea vs. Tottenham por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Chelsea vs. Tottenham

Chelsea 2-0 Tottenham | 23.01.22

Tottenham 0-1 Chelsea | 12.01.22

Chelsea 2-0 Tottenham | 05.01.22

Tottenham 0-3 Chelsea | 19.09.21

Chelsea 2-2 Tottenham | 04.08.21.

Alineaciones probables de Chelsea vs. Tottenham

Chelsea : Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kante, Jorginho, Cucurella; Mount, Havertz, Sterling.

: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kante, Jorginho, Cucurella; Mount, Havertz, Sterling. Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son, Kane.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Tottenham?

El escenario donde se llevará a cabo este compromiso será el Estadio Stamford Bridge, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Londres, propiedad del Chelsea Football Club, con capacidad para 41.000 espectadores.